Milý kluk, žádný suverén: Pavlásková vzpomíná na Kellnera, když pracoval u filmu

Petr Kellner oplýval obrovským majetkem. Ten po smrtelné nehodě nejspíš získá jeho rodina. Nejbohatší Čech zemřel při pádu vrtulníku na Aljašce. Ke svému jmění přišel podnikáním. Ještě před ním se však věnoval filmu. V roce 1988 si dokonce v jednom zahrál.

S filmovou branží si ho už nikdo nespojuje, byť v ní v mládí působil. Na konci osmdesátých let se stal asistentem produkce na Barrandově. Na okamžik se mihl i před kamerou, a to ve scéně, kde se odehrává bytový večírek Vilmy Cibulkové ve filmu Čas sluhů.

„Bylo to v roce 1988, kdy k nám Petr nastoupil jako 24letý absolvent Vysoké školy ekonomické do produkce na Barrandově. Byl to takový náš společný debut,“ prozradila super.cz režisérka snímku Irena Pavlásková.

„Poprosila jsem ho jednou, aby tam tu malou roličku zahrál. Zhostil se toho naprosto přirozeně a bezprostředně,“ dodala. Rozhodně však nešlo o žádného extroverta. Spíš naopak. Užíval si raději úlohu za kamerou než před.

V pozadí se cítil lépe

„Byl to milý kluk, řekla bych, že spíš uzavřenější, introvert. Žádný suverén, naopak skromný, citlivý kluk. Očekával, že bude dostávat velké, těžší úkoly, byl do toho zapálený. Takhle si ho pamatuju já,“ vzpomínala na Kellnera Pavlásková.

„Naše cesty se potom rozešly, Barrandov se privatizoval, premiéru jsme měli v říjnu 89 před sametovou revolucí a začaly se dít velké historické změny. Potom si šel svou cestou ekonoma a podnikatele,“ doplnila Pavlásková.

O patnáct let později už ho Forbes zařadil mezi nejbohatší muže planety. Založením společnosti PPF, jíž vlastní 99 procent, pokrývá 21 zemí. PPF vznikla už v roce 1991 jako Správa prvního privatizačního fondu a.s.

Nejbohatší Čech zemřel při pádu vrtulníku

Pod PPF spadá nespočet firem, které přinášejí obří zisk. „Skupina PPF investuje do řady odvětví

od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti, až po strojírenství,“ píše se na stránkách společnosti.

Součástí gigantu je třeba úvěrová firma Home Credit, banky Air Bank, Mall Group, O2 Czech Republic, Škoda Transportation, Cetin, jakožto provozovatel největší datové a komunikační sítě v ČR či Sotio, společnost zaměřující se na výzkum v oblasti onkologie a autoimunitních onemocnění. Vedení PPF se po Kellnerově smrti chopil dlouhodobý minoritní akcionář Ladislav Bartoníček.

Zdroj: Youtube