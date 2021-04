Šílená aktivistka Jana Peterková: Jede na Aljašku vyšetřit smrt Kellnera!

Jana Peterková na sebe v posledních měsících strhává pozornost díky svým aktivitám proti vládě a opatřením zavedeným z důvodu pandemie. Nyní se bývalá novinářka chystá na Aljašku, kde chce vyšetřovat smrt Petra Kellnera!

Jana Peterková před lety pracovala jako reportérka TV Nova, od té doby se ale ve své "kariéře" posunula zcela jiným směrem.

Dnes je Peterková nechvalně proslulou aktivistkou za lidská práva. Bývalá televizní hvězda na svém Facebooku pravidelně sdílí takzvané hoaxy (neověřené, často zcela lživé informace pozn. redakce) a objevuje se na každé demonstraci proti vládním opatřením.

Koronavirus jako téma ale Peterkové nestačil a proto se začala zajímat o smrt Petra Kellnera, kterou plánuje osobně vyšetřit.

Jana Peterková věří, že Petr Kellner byl zavražděn

Smrt Petra Kellnera byla velice šokující a tragická zároveň. Miliardář si vyrazil v drahém rezortu na adrenalinový sport zvaný heliskiing, z výletu se ale bohužel už nevrátil.

Helikoptéra přepravující Kellnera a dalších pět lidí nečekaně havarovala a z celé posádky přežil pouze snowboardista David Horváth. Ten se probral po týdnu z umělého spánku a veřejnost věří, že jeho svědectví by mohlo celou nehodu objasnit.

Jana Peterková je ale přesvědčená, že Kellner nezemřel náhodou, ale byl zavražděn. Jak důkaz aktivistka přikládá podobný případ podivné smrti dalšího miliardáře, Oliviera Dassaulta.

Vražda miliardářů je podezřelá, aktivistka vyzvala vládu k jednání

Olivier Dassault a Petr Kellner měli velmi podobný osud, oba zemřeli po pádu helikoptéry stejné značky a jejich smrt dělilo pouhých dvacet dní. To je podle Peterkové velice podezřelé.

"Odjíždíme s Norbertem Naxerou na Aljašku zdokumentovat vyšetřování a okolnosti smrti Petra Kellnera. Zájemci o účast na cestě a sponzoři této cesty ozvěte se," oslovila aktivistka případné sponzory.

Peterková následně vyzvala vládu, aby případ Kellnera začala vyšetřovat. "ČR musí hned žádat o vyslání vlastních vyšetřovatelů na Aljašku a zahájit vyšetřování pádu vrtulníku! Pište to na ministerstvo vnitra a poslancům," pobízela své sledující.

Svou cestou na Aljašku ale Peterková své "fanoušky" spíše rozesmála. Výsměch sklidila například i od fotografa Tomáše Třeštíka, který si neodpustil poznámku směrem k bývalé reportérce. "Hele a poletíte tam takovým tím speciálním letadlem co práškuje nad městama covid, nebo nějakým normálním co nenechává na obloze bílé čáry?" rýpl si Třeštík kvůli nedávné aféře s letadly DHL, které podle Peterkové a dalších konspirátorů práší koronavirus nad Brnem. Zda nakonec aktivistka skutečně získá potřebné finance na let do zamrzlé oblasti, ukáží až příští týdny. Necháme se tedy překvapit.

Jana Peterková chce smrt milliardáře objasnit.