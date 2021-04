Kamarád Kellnera promluvil se slzami v očích: Doufáme, že Horváth něco řekne!

Petr Kellner dokázal budovat obrovské impérium, jeho život ale tento víkend kvůli tragické nehodě předčasně vyhasl. O smrti kolegy promluvil v slzách Vladimír Mlynář, ředitel komunikace PPF.

Petr Kellner byl miliardář, úspěšný podnikatel, nejbohatší Čech, ale také manžel a milující otec od rodiny. Kellner se o víkendu vydal na takzvaný heliskiing na Aljašce, bohužel se ale ze zasněženého ledovce domů nikdy nevrátí.

Aktuálně probíhá vyšetřování, proč došlo v jednom z nejvíce bezpečných vrtulníků na světě, k takto fatální nehodě.

Z šestičlenné posádky přežil pouze profesionální snowboardista David Horváth, který je ve vážném stavu v nemocnici. Smrt Kellnera zasáhla širokou veřejnost, měl totiž skvělou pověst a lidé na něj proto vzpomínají pouze v dobrém. To dokazují i slova zničeného kolegy podnikatele, Vladimíra Mlynáře.

Mlynář neudržel slzy, Kellner byl prý úplně normální chlap

Petr Kellner si své soukromí velice hlídal, dodnes kromě jeho nejbližších nikdo netuší, jak vypadá jeho manželka nebo děti. (Mimo dceru Annu, která je profesionální parkuristka pozn. redakce)

Hrstka lidí, která měla tu čest se k miliardáři přiblížit, ho popisuje jako hodného a čestného muže. "Petr Kellner miloval adrenalin a hodně sportoval. Jeho mediální obraz je ale úplně jiný, než jaká byla realita. Žil velmi normální život, měl normální kamarády a samozřejmě měl koníčky. Nade všechno miloval svoji rodinu. Stále chodil do práce, nebylo to tak, že by si někde užíval peněz a o firmu se starali manažeři. Pracoval jsem s ním jedenáct let. Popsal bych to jako pracovat se Stevem Jobsem, podle toho, co popisuje jeho životopis. Měl schopnost vidět věci jinak a měl odvahu rozhodovat. Jenom člověk s vizí tlačí podnik dopředu" vzpomínal na Kellnera jeho blízký spolupracovník Vladimír Mlynář v pořadu ČT24.

Kellner prý k jakékoliv kritice své osoby či podnikání odmítal vydávat prohlášení a být veřejně aktivní jen proto, aby ochránil svou rodinu.





"Kellner myslel jinak než ostatní," říká zdrcený Mlynář

"Dokázal myslet "out-of-the-box", jinak než ostatní. V tom je jeho genialita. V místnosti sedí skupina velmi chytrých lidí, řeší se problém, všichni mluví k věci. Petr poslouchá, mlčí, a pak řekne: A co bychom to udělali úplně obráceně, úplně jinak. A najednou to je jasné, všichni si říkají – to nás mohlo napadnout taky. Byl nepřekonatelný ve schopnosti opustit klasický způsob myšlení a přijít s nečekaným, obvykle překvapivě jednoduchým řešení," říká o zesnulém miliardáři Vladimír Mlynář, který s ním dlouhé roky spolupracoval.

Ani ředitel komunikace PPF zatím nemá o nehodě svého nadřízeného bližší informace.

"Nemáme jiné informace, než jaké přinášejí média. Jenom vím, že se na poslední chvíli měnil pilot, protože někdo dostal covid. Ale co se přesně stalo nevíme, doufáme, že se to dozvíme od Davida Horvátha," uzavřel Mlynář.