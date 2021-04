Petr Kellner zemřel: Pád vrtulníku stál celkem pět lidských životů.

Při pádu vrtulníku zahynul český miliardář Petr Kellner. Podle agentury AP a listu The New York Times zahynulo společně s podnikatelem dalších pět lidí, k nehodě mělo dojít již v sobotu.

Petr Kellner začal podnikat po sametové revoluci, v roce 1991 se stal spoluzakladatelem investiční společnosti PPF (První privatizační fond). Tu založil spolu s Milanem Maděryčem a Milanem Vinklerem.

Největším úspěchem podnikatele se stala privatizace České pojišťovny v roce 1996, díky které pohádkově zbohatl. Podle časopisu Forbes disponoval jměním v hodnotě téměř 300 miliard korun.

Kellner byl majoritním vlastníkem finanční skupiny PPF, která mimo jiné vlastní banku Air Bank, Home Credit, O2 Arénu či televizi Nova. Miliardář byl dvakrát ženatý a měl celkem čtyři děti.

Záchranáři už mohli konstatovat pouze smrt, přežil jediný člověk

Petr Kellner jel na Alijašku s přáteli, k tragické nehodě došlo při výletu na takzvaný heliskiing, kdy vrtulník vyveze lyžaře na kopec, který pak sjíždějí.

Záchranáři se na místo havárie v oblasti ledovce Knik dostali až o několik hodin později. Když nedorazila posádka v plánovaném čase, začala pátrací akce.

Bohužel po nalezení trosek vrtulníku čekal na záchranáře velmi smutný pohled. Na místě našli pět obětí a jednoho přeživšího, kterého ihned převezli do nemocnice. Kromě Petra Kellnera podle policie zahynul i další Čech Benjamin Larochaix, dva průvodci z hotelu Tordrillo Mountain Lodge, kde byl Kellner ubytován, a pilot vrtulníku.

Provozovatelé hotelu jsou v šoku, rodina prosí o soukromí

"Je to zničující pro nás, naši komunitu a rodiny zemřelých. Za 17 let podnikání se nám nic podobného nestalo," uvedli provozovatelé hotelu, kteří jsou podle deníku The New York Times incidentem otřeseni.

Podle nich byli Kellner i Larochaix častými hosty. Agentura AP navíc uvádí, že oba průvodci, kteří českého miliardáře doprovázeli, byli velice zkušení.

"Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera," sdělila mluvčí skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Pohřeb se podle ní bude konat v úzkém rodinném kruhu. Upřímnou soustrast rodině.

Jednou z dcer zesnulého miliardáře je úspěšná parkuristka Anna Kellnerová.

