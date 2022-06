Tragický rok Petra Koláře: Exekuce kvůli neplacení výživného i rozchod

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Petr Kolář nemá poslední dobou nejšťastnější období. Nejen, že dlužil na výživném za své dva syny, kvůli čemuž se dostal do exekuce, ale rozešla se s ním i partnerka Lenka. Nyní se zpěvák snaží dát dohromady za pomoci nové partnerky.

To, že Petr Kolář je pořádný pařmen a žádné neviňátko, víme už z dob, kdy mu před několika lety opilému pod obraz vypadl z kapsy sáček s bílým práškem. Bylo jasné, že prášek do pečiva si s sebou v kapse na párty zpěvák určitě nenosí. A v podstatě od té doby to s ním jde z kopce. Žádný hit, úspěch, jen skandály a rozchody.

Problémy kvůli alimentům, které Kolář neplatil na své dva syny Petra a Honzu, začaly už v roce 2020. Tehdy mu soud nařídil prodat svou honosnou vilu o velikosti 6+KK o rozloze 253 m2. Ten ho sice opravdu začal prodávat, ale sám, bez realitní kanceláře a chce za něj bezmála třicet miliónů korun. Je tedy jasné, že za tuhle pálku se zájemci jen tak nehrnou.

Na zpěváka byla uvalena exekuce za neplacení alimentů

Navíc to vypadalo, že na zpěváka bude uvalena exekuce, ale to bylo nyní odloženo, protože se řeší výše výživného. Exekuce tedy stále trvá, ale je ve fázi odkladu. Ať už je zpěvák jakýkoliv, musíme zmínit, že s placením výživného se dostal do problémů až s příchodem covidu, přišel totiž o kšefty. Nutno ale podotknout, že nebyl sám a nouzi o peníze měla i celá řada jeho kolegů. Ti se ale neštítí práce a klidně si sedli za kasu, řídili autobus či pomáhali v nemocnicích. Ne tak ale Kolář, který si raději nechal nasekat problémy, protože obyčejná práce byla asi pod jeho úroveň.

Celé situace měla dost i jeho partnerka Lenka, se kterou byl pěknou řádku let a zpěváka také opustila. Loni v létě se od něj odstěhovala a lásky byl konec. Zpěvák, který se cítí jako rebel, ale dlouho netruchlil a za pár týdnů měl přítelkyni novou. Jmenuje se Markéta a Kolář by se s ní chtěl přestěhovat někam blíže k přírodě, tudíž by prý rád prodal dům co nejdříve.

Osahávání žen lehkých mravů

Snad se konečně Kolář zamiluje a usadí. Jeho eskapády se ženami totiž nejsou nic pěkného. Dříve si nenechal ujít ani poprsí profesionálních striptérek. Jak sám řekl, oslavu nedožitých padesátin kolegy a kamaráda Petra Muka, je třeba zapít.

„Samozřejmě zapařím, Petr by taky zapařil, a budu si dávat pozor na schodech,“ zavtipkoval Kolář pro Blesk.

Svému slovu dostál a pil jednoho panáka za druhým. Poté začal osahávat ženské osazenstvo.

„Petr měl ze slečen na baru hlavu kolem. Ke každé se tisknul, tančil s ní a po celém těle je osahával, líbal se s nimi a několikrát jeho ruce skončily i v jejich rozkroku,“ prozradil účastník večírku. Není tedy divu, že Lence došla trpělivost a zpěváka poslala k šípku.

Snad už se tedy seladon, který dnes slaví 55. narozeniny, uklidnil a dospěl. V jeho věku by bylo na čase. Pokud se tak nestane, mohl by také opět zůstat sám, což by jistě nerad.