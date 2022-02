Petr Kolář popsal seznámení s partnerkou, k nové lásce mu dopomohl Karel Gott

Zdroj: Profimedia

Několikanásobný Český slavík Petr Kolář už více než čtvrt roku není single. Jeho desetiletý vztah s bývalou partnerkou Lenkou Chlupáčovou skončil rozchodem od stolu i lože loni v říjnu, ovšem jeho osamění netrvalo dlouho. Teď už je opět zaláskován a po boku ho doprovází pohledná sexy dáma Markéta. Sice zpěvák stále ještě zcela neodtajnil podrobnosti z milostného života, ale přeci jen pár drobností pustil na veřejnost.

„S Markétou jsme spolu opravdu více než tři měsíce a věřím, že je to konečně po nejrůznějších životních eskapádách osudová láska. Jistě, něco jsem si za život zažil a prožil, ne všechno se mi vydařilo, ale v tom, co se nevyvedlo, se nemá cenu hrabat. Teď jsem v pohodě a doufám, že mě, nebo vlastně nám oběma, to vydrží nejlépe napořád,“ s úsměvem prozradil Petr pro kafe.cz.

S Markétou, jak přiznal, se poznali na premiéře filmu Karel, kde byli oba hosty, a tak si prý užili nejen skvělý film, ale i novou známost. Prostě a jednoduše to prý klaplo a klape to i nadále. K seznámení mu tak nepřímo pomohl Karel Gott, o němž dokument je.

„Díky téhle náhodě jsme pár. Bylo to nečekané, ale o to příjemnější. Okamžitě mezi námi přeskočila ta správná jiskra. Oba nás baví vše, co je kolem nás a hlavně, jak jinak, společný život. Já dál brnkám na kytaru a skládám, teď mi vychází nový filmový videoklip a nový singl s písničkou a Markéta je mou první kritičkou. Nemíval jsem nikdy moc rád, když mi do muziky někdo kecal, ale musím přiznat, že její rady a postřehy beru. Nejsou to také ty rádoby zasvěcené porady za každou cenu, ale vždy je to k věci a rád si je vyslechnu,“ doplnil svou zpověď zpěvák a muzikant.

Takže momentálně panuje mezi oběma parťáky klídek a pohoda. Ovšem nejen skládáním a zpěvem živ je člověk. Jak už Petr naznačil, bylo a je parádní, že oba mají řadu společných zájmů a mají prý vždy o čem mluvit a co dělat.

„Je to fajn, že je pořád o čem se bavit a co vytvářet. Musím přiznat, a velice rád, že nám to jde třeba i v domácích pracích, hlavně třeba při vaření. Oba jsme například i mistry kuchyně. Musím ale bez mučení přiznat, že Markéta se v gastronomických lahůdkách vyzná přeci jen o něco víc, takže jsem pozorný učeň, dám si při tvorbě jídel poradit, nereptám a řídím se pokyny zkušenějšího kuchtíka, než jsem sám. A docela mi to jde a zlepšování v tomhle oboru je viditelné a chutnatelné,“ odtajnil pár drobností Petr.

Stále ještě žijeme v době covidové, ale jsme svědky, že přeci jen tahle dvouletá nepříjemnost pomalu končí a je třeba si život zpříjemňovat. Co takhle dovolená, Karibik nebo jiné destinace?

„Jsem optimista a doufám, že se vracíme zpět k normálnímu životu, ale nějaké cesty, jak se říká, za hranice všedních dnů nechystám, a s partnerkou pro letošek ani neplánujeme. Bude to pozvolnější návrat k normálu, takže budeme tady doma v Čechách, chci dělat nové písničky a jít si občas zajezdit na westernových koních. To je moje záliba a je fajn, že do jezdeckého sedla si s chutí zasedne i Markéta. Je to náš další společný koníček nebo vlastně docela pořádný kůň. A uvažuji i o tom, že bychom si v dohledné době pořídili vlastní páreček skvělých a nádherných zvířat. Budou pro naši potěchu a radost, ale na dostizích nás neuvidíte. Chceme si užívat jen to souznění a vzájemnou pohodu,“ dodal Petr Kolář.

Nesmí vám uniknout Petr Kolář: Nevěra to jen uspíšila Nedávno rozvedený zpěvák Petr Kolář na novou lásku nemá čas…