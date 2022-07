Osudová láska! Petr Kolář vychválil partnerku do nebes a promluvil o svatbě

Zdroj: Profimedia

Před pár dny jen tak lehce oslavili půlroční výročí vztahu a jak to podle zpěváka Petra Koláře vypadá, je to už prý konečně životní vztah. Jak pro kafe.cz prozradil, s Markétou, tedy jeho současnou partnerkou, se poznali na premiéře filmu Karel a bylo hned vymalováno.

„Jo, je to tak. Tehdy okamžitě, při prvních našich vzájemných pohledech, přeskočila ta správná jiskra a od té doby se nic nezměnilo, je nám spolu pořád skvěle a já jsem šťastný, že po nejrůznějších životních eskapádách je tohle, podle mého přání a názoru osudová láska,“ svěřil se nám pěvec, kterého jsme načapali v obchodě s oblečením, kde byl omrknout a prý i nakoupit něco z nejnovějších módních trendů.

„Blíží se pozvolna dovolené, rád bych doplnil a inovoval šatník a samozřejmě koupil i nějaký ten apartní kousek partnerce Markétě. Ale pozor, ještě než se zeptáte, tak odpovím. Jde o sportovnější oblečení a ne o fraky či oblečení na svatbu. Změnu stavu opravdu zatím neřešíme a neplánujeme. I u nás ovšem platí ono otřepané – nikdy neříkej nikdy. Takže možná někdy, ale v době dohledné se do svazku manželského opravdu nechystáme,“ informoval s úsměvem Petr, že svatba zatím nebude.

Jak jsme mohli sledovat, známý pěvec se vyzná nejen v muzice, ale i v nakupování. Obhlížel módní výstřelky, tu a tam vyzkoušel, jak mu padnou jeansy a kritickým okem hodnotil a vybíral i dámské výstřelky, a jak dříve poznamenal, spíše ty pro volný čas a sportovně laděné.

„V létě chceme někam vyrazit, ovšem nejsme příznivci dlouhých letů a zámořských destinací. Moře je i blíž, ovšem my jsme milovníci Česka, něco už jsme navštívili a další poznávací výjezd bude letos opět nejspíše po našich domácích krásách. Kam a kdy to bude, je zatím ještě ve hvězdách a jak je naším občasným zvykem, bude to rozhodnutí last moment, tedy na poslední chvíli,“ prozradil Kolář.

Když už naťukl, jak to bude mít pár s dovolenou, museli jsme se zeptat i na to, jak si Petr s Markétou rozdělili úlohy v běžném každodenním životě.

„Baví nás všechno, co děláme. Já dál brnkám na kytaru a skládám, nedávno mi vyšel nový videoklip a singl s písničkou „Neodolám“ a Markéta je mou první kritičkou. Nikdy jsem nesnášel, když mi do muziky někdo kecal, ale musím přiznat, že její rady a postřehy beru. A jak to máme v běžných domácích povinnostech, třeba v kuchyni? Oba jsme mistry při tvorbě pochoutek, ovšem musím přiznat, že u mne je to trošku nadnesené. Partnerka se v v tvorbě gastronomických lahůdek vyzná víc, takže jsem pozorný učeň a i v tomhle, když už na sebe obléknu zástěru, si dám poradit, nereptám, nebrblám a snažím se,“ odtajnil pár drobností ze soukromí Petr Kolář.