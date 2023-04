Petr Kolář je opět sám: Ženu neshání a má pro to pádný důvod

Zdroj: Profimedia

Petr Kolář ještě minulý rok chodil na společenské akce v doprovodu své partnerky Markéty Ujčíkové a vypadalo to, že je po uši zamilovaný. Dnes je ale vše jinak a stárnoucí rocker je opět single. Dle svých slov Kolář na expartnerku již zcela zapomněl a do dalšího vztahu se zatím nežene.

Petr Kolář byl v minulosti deset let let ženatý se zpěvačkou Zuzanou Krištofovou, s níž má dva potomky, a stejně dlouho pak vydržel s výrazně mladší uvaděčkou Lenkou Chlupáčovou. Ani tento vztah ale neměl šťastný konec a hudebník zase šel o dům dál. Po rozvodu musel údajně prodat nemovitost v Uhříněvsi, aby umořil dluhy za výživné i za hypotéku, za kterou měl splatit více než pět milionů.

Poslední láskou Koláře byla manželka slavného hokejisty Viktora Ujčíka, s níž se minulý rok hrdě prezentoval ve společnosti. Najednou ale začal Petr všude chodit sám a začalo se spekulovat o tom, že románek s Markétou Ujčíkovou je již minulostí.

"Na tu jsem už zapomněl! Jsem teď bez vážnějšího vztahu. Jsem sám po třiceti letech a taky to jde. Mám se skvěle. Upnul jsem se na muziku a dodělání desky. Těším se na to," přiznal Kolář rozchod webu Expres. Partnerku momentálně nechce i proto, že má konečně čas na práci.

Nová deska po osmi letech

Petr Kolář je aktuálně bez partnerky a pokud by prý v budoucnu nějakou ulovil, rozhodně by prý nešel do svatby. "Na to já tedy opravdu myšlenky nemám a nechystám se. Já si to už zažil," tvrdí hudebník s úsměvem a dodává, že se nyní věnuje hlavně práci.

"Letos konečně po těch peripetiích covidových se vrhnu na novou desku. Po osmi letech. Těším se na to, je to teď má hlavní priorita. Budou nové písničky," pochlubil se Kolář výše zmíněnému webu a následně se rozpovídal o tom, jaký má vztah k fotbalu a jak se mu zpívalo s Honzou Kollerem.

"Já taky hrával fotbal, v deseti letech za Dynamo České Budějovice, kde začínal i Karel Poborský. Byl jsem pravé křídlo, byl jsem malý a docela rychle jsem běhal. Kopal jsem balony do vápna na hlavičky. Ve čtrnácti jsem ale začal dělat muziku. Honza (Koller) je skvělý kluk, má velké srdce. Jeho příběh, to je švejkovina, a že bych s ním někdy zpíval svou píseň, to by mě v životě nenapadlo. Vnímal jsem ho jako divák," uzavřel.

