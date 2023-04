Petr Kolečko a jeho doupě neřesti: Vignerová a Nesvačilová nedaly sousedům spát

Zdroj: Profimedia

Zatímco veřejnost sledovala dění kolem Petra Kolečka, Anety Vignerové a Denisy Nesvačilové jen zpovzdálí, sousedé režiséra a scenáristy sledovali telenovelu prakticky z první řady. A nadšení z toho úplně nebyli. Obě aktérky si v domě takřka podávaly dveře a jedna z nich pak dokonce ostatní obyvatele děsila.

Než se režisér a scenárista Petr Kolečko definitivně rozhodl, že chce strávit zbytek svého života s Anetou Vignerovou, kterou vloni opustil kvůli Denise Nesvačilové, měl u sebe doma pořádně napilno. Když mu totiž zrovna nezahřívala postel Denisa, zval k sobě potají Anetu. Jeho schůzky ale přece jen natolik tajné nebyly. Sousedé si totiž brzy jeho návštěv začali všímat.

Potkávali je ve výtahu

Obyvatelé domu, ve kterém vlastní byt Kolečko, jeho milenky několikrát potkali. „Ve výtahu se mnou jela několikrát i Aneta Vignerová, to byl, myslím, leden,” nechala se slyšet jedna ze sousedek pro Expres a vzápětí dodala, že jen pár dní na to zase viděla ve výtahu Nesvačilovou.

Dostaveníčka u Kolečka v bytě by ovšem možná nikdo ze sousedů tolik neprožíval, kdyby se jednoho večera z jeho domácnosti nezačal ozývat až strašidelný řev a křik. Právě tehdy totiž mělo mezi režisérem a herečkou dojít k incidentu, který skončil pořezanou rukou. Vyděšení obyvatelé pak dokonce pro jistotu zavolali policii.

Nové bydlení

Poté, co se Kolečko dal znovu dohromady s Vignerovou a vzal si ji za manželku, ovšem nemá v plánu ve svém bytě zůstávat. A ani Aneta o to evidentně nestojí. Jak totiž informovalo Aha!, dvojice chce pravděpodobně začít zcela nanovo, a to včetně adresy. Z míst, na které mají hezké i ne tak úplně pozitivní vzpomínky, se totiž rozhodli odejít a pořídit si zcela nový byt v pražských Vršovicích.