Kolečko vybírá Vignerové nové bydlení: Ta se z jeho domu ale stěhovat nechce

Aneta Vignerová a Petr Kolečko tvořili pár dlouhé tři roky a z jejich lásky vzešel dnes už dvouletý syn Jiřík. Bylo proto jasné, že se po rozchodu budou muset dohodnout hned na několika podstatných věcech. Jednou z nich bylo i bydlení, neboť kdysi šťastná rodinka bydlela v domě, který patří jen Kolečkovi. Z toho se ale Aneta podle informací webu Expres stěhovat nechce.

Jde hlavně o syna

Vignerová a Kolečko se snaží, aby konec jejich lásky měl co možná nejmenší dopad na jejich syna Jiříka. I proto se ostatně Vignerová podle informací webu Expres nechce z Kolečkova domu odstěhovat.

Jiřík je prý už na prostředí vily zvyklý. Vignerová navíc strávila spoustu času s jejím vybavováním a stavení upravila k obrazu svému. Není proto divu, že zkrátka místo opouštět nechce. Kolečkův postoj je ale jasný. Koneckonců, dům patří jemu. Anetě proto i přes její nevoli hledá nové bydlení.

Finančně jí bude pomáhat

Petr Kolečko údajně tráví spoustu času nad různými nabídkami bytů k pronájmu a své bývalé partnerce je ochotně posílá. „Má jí posílat jeden inzerát za druhým na pronájem bytů, aby si vybrala, kde by chtěla se synem bydlet. Finančně by se na tom podílel,” uvedl zdroj z okolí páru pro zmíněnou redakci. Je více než zřejmé, že by oba chtěli mít neblahou situaci konečně vyřešenou, než ale najdou společnou řeč, klidu se nedočkají.