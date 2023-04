Nesvačilová zkolabovala, Vignerová si od Kolečka vynutila pusu: Svědectví přátel

Zdroj: Profimedia

Chvilku už to vypadalo, že si Petr Kolečko konečně po týdnech tahání dvou žen za nos vybral, se kterou bude. Scenárista dorazil na předávání Českých lvů po boku své milenky Denisy Nesvačilové a herečka tak působila jako vítězka drsného boje o lásku. Svoje narozeniny ale Kolečko opět trávil po boku své ex Anety Vignerové a modelka dokonce zveřejnila video z postele, čímž dala jasně najevo, že jsou opět spolu. To byla další kudla do zad pro Nesvačilovou, která se z celé situace psychicky zhroutila.

Petr Kolečko oslavil narozeniny s Anetou Vignerovou a rovnou u ní přespal. Modelka se samozřejmě nezapomněla pochlubil intimním videem z postele, aby dala celému národu vědět, že je scenárista opět jenom její. Svou cílenou provokaci ale záhy smazala.

Extra.cz se pak hrdličky podařilo nafotit u Petrova domu, kde už Aneta půl roku nebydlí. "Pár krátce po půl šesté odpoledne vyšel z Petrova domu, kde dříve bydleli všichni spolu, když byli ještě rodina. Nejdřív se venku objevil jejich syn Jiřík, pak Aneta, chvíli po nich přišel i Petr, který vynesl odpadky. Vypadalo to, že všichni půjdou na dětské hřiště, nakonec se ale zastavili v supermarketu a pak nasedli do autobusu a jeli na výlet," popsali reportéři.

Vignerová se s Kolečkem schází

Že se Vignerová s Kolečkem schází již delší dobu, potvrdili i lidé na sociálních sítích. "No tak to je veliká novinka, viděla jsem je před týdnem ve vlaku do Budějovic. Sice spolu, ale každý sám. Jeden telefonoval, druhý čuměl do mobilu. Občas si Aneta vynutila pusinku. Nechci být ošklivá, ale tohle je fakt divný trojúhelník, asi to chce o kolečko navíc. Dámy jsou asi obě hodně zoufalé, to je fakt bez komentáře, kterého by se měli zdržet i všichni zúčastnění," ozvala se například paní Leona.

Zatímco veřejnost se nad zamotanými vztahy Kolečka spíše baví, Denisa Nesvačilová se prý opět psychicky zhroutila. "Denise zavolala kámoška, ať se podívá na video z Anetina Instagramu. Měla tam v posteli Kolečka. A Denisa se hned rozsypala. Byli spolu v pohodě, těšila se, až spolu oslaví jeho narozky, vymýšlela mu dárek. A teď tohle. Další zrada. Nemůže to vydýchat. Jenže on jí zase něco nakuká. Jako vždycky. Denisa ho až nekriticky zbožňuje, takže mu to určitě jako vždy odpustí. Jako by neměla žádnou sebeúctu. Žádný z nás jí neřekne do očí pravdu, že tohle nikam nepovede, že to není zdravý, že si ji Petr nezaslouží. Ona to ani nechce slyšet," prozradil kamarád herečky stejnému webu. Nekonečný příběh tak nejspíš ještě není zdaleka u konce, jelikož zrzavá dračice se muže svých snů evidentně vzdát nehodlá, stejně jako Aneta Vignerová. Necháme se tedy překvapit, jak se bude vyhrocená milostná kauza vyvíjet v budoucnu.

Milostný trojúhelník napořád

Nedávno už to vypadalo, že srdce Kolečka definitivně získala pro sebe zrzavá herečka, s níž umělec dorazil bok po boku na Českého lva. Tehdy ale Kolečko i Nesvačilová popřeli, že by spolu měli oficiálně tvořit pár a začalo se také řešit poranění ruky, ke kterému mělo dojít během domácí hádky.

"Byl bych nerad, aby se z toho dělala nějaká senzace. Byla to spíš nešťastná shoda okolností. Denisa vyndávala myčku, s temperamentem sobě vlastním mi něco vysvětlovala, já ji chytil za ruku a nevšiml jsem si, že v ruce drží nůž, tak jsem se bohužel pořezal," snažil se scenárista vysvětlit Blesku, co se mu přihodilo. Nakonec se ale ukázalo, že řezné rány nebyly způsobené náhodou, ale Nesvačilová se na Kolečka vrhla s nožem v ruce poté, co zjistila, že se Petr i nadále schází s Anetou a ta mu navíc měla posílat zprávy a sexy snímky, čímž herečku vytočila doběla. Vignerová se sice veřejně nechala slyšet, že už u ní Kolečko skončil a další šanci nedostane, záhy si to ale rozmyslela.

Petr Kolečko se rozhodl svoje narozeniny trávit se synem a Vignerovou