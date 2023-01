Vignerová bude koukat: Co jí Kolečko nedal, nabídl Nesvačilové po pár měsících

Zdroj: Profimedia

Dlouhou dobu se zdálo, že se režisér a scenárista Petr Kolečko zkrátka nemůže rozhodnout, zda zkusí slepit pošramocený vztah se svou bývalou partnerkou Anetou Vignerovou, nebo před ní dá definitivně přednost své nové lásce Denise Nesvačilové. Teď už je ale vše jasné. Vignerová je ze hry a Kolečko se nemůže nabažit zrzavé herečky. Dokonce je prý tak zamilovaný, že se rozhodl si ji vzít.

Od srpna loňského roku mnozí sledovali bizarní dění okolo režiséra a scenáristy Petra Kolečka, který se nejdříve rozešel s matkou svého syna Anetou Vignerovou a zakoukal se do herečky Denisy Nesvačilové. Následně mu ale zřejmě došlo, že nechce tříletý vztah zahodit a o Vignerovou se začal opět snažit. To mu vydrželo jen pár dní a už se zase hřál na prsou Nesvačilové. Snad každý, kdo zvláštní milostný trojúhelník sledoval, už ve finále musel být opravdu zmatený. Teď se ale ukázalo, že vše překvapivě spělo k zásnubám.

Svatba bude brzy

Kolečkovi muselo dát jistě mnoho přemýšlení a dumání, než došel k tomu, které z žen dá přednost. Nakonec ale jeho srdce vyhrála Nesvačilová. A tu si prý už zanedlouho vezme. „Petr a Denisa si už brzy řeknou ano. Už mají termín. Jsou fakt zamilovaní. Petr je spíš tak trochu proutník, ale do Denisy je blázen a všechno k tomu už chvíli spělo,” uvedl pro eXtra.cz zdroj z okolí páru.

Vignerovou si vzít nechtěl

Pokud se tak opravdu stane, bude to velká rána pro Kolečkovu bývalou partnerku Anetu Vignerovou. S tou má totiž dvouletého syna Jiříka, po jehož narození mnozí čekali na to, kdy tehdy zamilovaná dvojice oznámí konečně zásnuby. Ani po třech letech se ale svatba neuskutečnila, protože si totiž režisér údajně Vignerovou zkrátka nikdy vzít nechtěl. Jestli tedy Kolečko po pár měsících pojme Denisu Nesvačilovou za svou manželku, dá se očekávat, že to Vignerovou nenechá klidnou.