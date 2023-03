Kolečko se inspiroval Vignerovou, ta neskrývá nadšení: Kdo je vytočený doběla?

I když srdce Petra Kolečka získala Denisa Nesvačilová, vyhráno zcela nemá. Na předávání Českých lvů ji sice vzal, ale vztah nepotvrdil. Navíc musel do kamer vysvětlovat svoji pořezanou ruku. Posléze vyšlo najevo, že řeznou ránu mu, možná i omylem, způsobila Nesvačilová, když přistála Kolečkovi nahá fotka Vignerové do telefonu. K té měl jet dokonce poté, co se nechal ošetřit v nemocnici. Evidentně k ní pořád tíhne. Navíc natočil i seriál, který je její osobou inspirovaný.