Petr Kolečko je pořádný střelec: Bude dalším krokem těhotenství Nesvačilové?

5

Petr Kolečko, Aneta Vignerová a Denisa Nesvačilová

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Z milostného trojúhelníku Petra Kolečka, Anety Vignerové a Denisy Nesvačilové by se již za poslední měsíce dal sepsat román. Scenárista přelétává od matky svého syna Jiříka k milence a zpět a před pár dny šokoval celý národ tím, že si nakonec vzal Vignerovou za manželku. Lidé nyní sázejí na to, co přijde dál. Že by snad těhotenství zrzavé herečky?

Petr Kolečko a Aneta Vignerová spolu sice začali randit v roce 2019 a od té doby jejich vztah prošel opravdu náročnými zkouškami.



Minulý rok v srpnu dvojice potvrdila rozchod a scenárista oznámil, že randí s Denisou Nesvačilovou. Tehdy se Vignerová o poměru svého partnera a otce jejich syna Jiříka dozvěděla z médií a byla pořádně v šoku. O tři měsíce později se začalo opět šuškat o návratu Kolečka k Vignerové a modelka pak potvrdila, že dala záletníkovi další šanci. Od návratu ale uplynul pouhý měsíc a opět se provalilo, že umělcův poměr s Nesvačilovou stále pokračuje. Vignerová pak prohlásila, že už další šanci nevěrnému Kolečkovi už znovu dávat nebude. Absurdní scénář stále graduje Na začátku března dorazil Petr Kolečko s Denisou Nesvačilovou na předávání Českých lvů a vypadalo to, že už si konečně vybral, se kterou ze svých dvou partnerek chce trávit budoucnost. Scenárista na galavečeru kromě nové "oficiální" přítelkyně předvedl také pořezanou ruku. "Denisa vyndávala myčku, s temperamentem sobě vlastním mi něco vysvětlovala, já ji chytil za ruku a nevšiml jsem si, že v ruce drží nůž, tak jsem se bohužel pořezal na ruce," vysvětloval Kolečko, jak k úrazu přišel. Pak se ale ukázalo, že důvodem zranění byla žárlivost ze strany herečky, která objevila v jeho telefonu nahé snímky a zprávy od Vignerové. V den Kolečkových narozenin, tedy 28. března, se modelka na Instagramu pochlubila záběry Kolečka v posteli, takže se opět rozjely spekulace o návratu, které se záhy potvrdily a navíc vyšlo najevo, že se dvojice v tichosti vzala na radnici. Svatba se konala přesně deset dní poté, co spolu Kolečko a Nesvačilová dorazili na Českého lva. Navíc Denisa Nesvačilová sdílela zhruba v době, když mělo dojít k veselce video, na němž si muž jejího srdce hrál s jejím psem. Je tedy více než jasné, že se Kolečko s herečkou scházel do poslední chvilky před svatbou, což potvrdili i lidé z jejího okolí. Bizarní milostný pletenec teď nadšeně komentují lidé na sociálních sítích a vymýšlí, co by se v reálné telenovele mohlo ještě v budoucnu přihodit. "V dalším díle Vignerová ohlásí rozvod, protože si uvědomí, že je lesba a miluje Nevačilovou a Kolečko jim odsvědčí registraci," utahují si z trojice. "Tak teď už jen zbývá, aby Denisa oznámila těhotenství s Kolečkem. A můžeme začít hrát od začátku," tipují fanoušci, co by mohlo ještě přijít. Je pravdou, že vývoj situace neustále graduje a umělec má stále čím překvapovat. Nezbývá než vyčkat, co ještě v budoucnu přijde. Nevěrný Kolečko je terčem vtipů Nesmí vám uniknout 5 Ženatý Kolečko: Vignerová se chlubí prstenem, Nesvačilová má jasný vzkaz Petr Kolečko vyřešil svůj milostný trojúhelník s dvěma ženami velice svérázným způsobem. Scenárista si vzal za manželku Anetu Vignerovou a jeho… Nesmí vám uniknout 5 Kolečko a Vignerová se vzali, Nesvačilová o tom věděla, i tak by ho vzala zpět Milostný trojúhelník Petr Kolečko, Aneta Vignerová a Denisa Nesvačilová skončil naprosto nečekaným vyústěním. Scenárista si potají vzal za…