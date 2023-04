Kolečko a Vignerová se vzali, Nesvačilová o tom věděla, i tak by ho vzala zpět

Zdroj: Profimedia

Milostný trojúhelník Petr Kolečko, Aneta Vignerová a Denisa Nesvačilová skončil naprosto nečekaným vyústěním. Scenárista si potají vzal za manželku modelku, s níž má syna Jiříka a definitivně ukončil románek se zrzavou herečkou! Nesvačilová je z další zrady psychicky na dně a do Kolečka je prý stále zamilovaná až po uši.

Tajná veselka Anety Vignerové a Petra Kolečka proběhla podle informací Blesku 14. března. Pouhý týden před svatbou se ale ještě scenárista vodil za ruku na Českých lvech s Denisou Nesvačilovou. Navíc se přelétavý umělec zhruba v době, kdy si měl vzít Vignerovou za manželku, objevil na Instagramu své milenky, a to na videu, kde si hrál s jejím psem.

Nyní novomanželé hrdě nosí snubní prsteny na důkaz své lásky. Kolečko ho dokonce neskrýval ani v pondělním ranním vysílání Nový den na CNN Prima News a stejně tak Vignerová vytoužený kroužek pyšně vystavuje ve svých stories.

Modelka s fanoušky také sdílela výlet, který nazvala jako mezizastávku. Na záběrech z hotelu jí do koupelny vstoupil právě Petr Kolečko a ihned bylo jasné, že se schyluje k dalšímu návratu. Vignerová navíc dala vůbec poprvé rodičům na deset dní hlídat svého syna Jiříka. Brunetka totiž chtěla stihnout přípravy na svůj veliký den a následnou mini svatební cestu se svým novomanželem.

Denisa by mu odpustila všechno

Podle našeho ověřeného zdroje už Denisa Nesvačilová věděla o návratu Petra Kolečka k Vignerové delší dobu. "Denisa už to věděla dýl, že se k Anetě vrací," vysvětlil kamarád herečky s tím, že i přes všechny zrady scenáristy je do něj stále zamilovaná a vše by mu odpustila.

"Kdyby jí zítra zavolal, že se s Anetou zase rozešel, ihned by se k němu vrátila," tvrdí náš informátor. "Přiznám se, že mě napadla i varianta, jestli to celý nedělá schválně, aby se na ně strhla pozornost. To přeci není možný, aby takhle někdo přemýšlel," zauvažoval nahlas člověk z okolí herečky.

"Teď se, myslím, nevídají pár dní, ale nevím, třeba už jí Petr zase něco nakecal a ona mu skočila na lep, u nich je možný asi úplně všechno" dodal náš zdroj.

Z Anety Vignerové je paní Kolečková