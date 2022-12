Petr Kolečko dostal od Vignerové poslední šanci: Ta promluvila o zásnubách

Zdroj: Profimedia

Modelka Aneta Vignerová nakonec přece jen vzala svého nevěrného expartnera Petra Kolečka na milost a rozhodla se mu odpustit. Nyní už dvojice znovu pracuje na tom, aby si k sobě mohla najít cestu a hlavně obnovit narušenou důvěru. Mají před sebou ale ještě spoustu k vyřešení.

Režisér a scenárista Petr Kolečko v průběhu srpna opustil svou dlouhodobou partnerkou Anetu Vignerovou, se kterou vychovává syna Jiříka, a rozhodl se dát šanci lásce s herečkou Denisou Nesvačilovou. Jenže románek neměl šťastný konec a Kolečko si uvědomil, že chce zabojovat o matku svého syna. Dnes už je tedy jeho vztah s Nesvačilovou minulostí.

Odpustí, ale jen jednou

Aneta Vignerová nyní v rozhovoru pro eXtra.cz uvedla, že s bývalým partnerem pracují na tom, aby mohli být zase spolu. „Ale samozřejmě jsou ty věci těžké, takže musíme trošku zabojovat, uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet. Snažíme se oba dva a myslím si, že je to důležité, protože spolu máme dítě,” nechala se modelka slyšet. Kromě toho také uvedla, že zatímco nyní je schopna Kolečkovi odpustit, pokud by se situace měla ještě někdy zopakovat, slitování by už neměla. „Je to na dobré cestě, jsem za to ráda. Ale třetí šance se nedává,” prohlásila.

U žádosti o ruku by váhala

Modelka vidí věci optimisticky, a tak je přesvědčená o tom, že se jí a jejímu bývalému partnerovi podaří obrovskou krizi překonat a nakonec bude vše jako dřív. „Každý člověk v životě udělá nějakou chybu, a když se odpustí, je důležitý se v tom potom nějak nepatlat a uvidíme. Já fakt říkám, že je mi fajn, a věřím a doufám, že nám fajn bude,” usmívala se kráska, která po boku Kolečka strávila 3 roky. I kdyby ale před ní nyní pokleknul s prstenem, není si tak docela jistá, co by mu na jeho žádost odpověděla. „Rozmýšlela bych se, určitě,” přiznala.

Je jasné, že dvojici ještě čeká mnoho vyříkání, než budou moci začít s čistým štítem. Pokud ale oba budou opravdu chtít, dosáhnout všeho, po čem touží.