Petr Kolečko odešel od Vignerové, ta o jeho novém vztahu s Nesvačilovou nevěděla

Oblíbený režisér Petr Kolečko tvořil několik let pár s modelkou Anetou Vignerovou, se kterou společně dokonce vychová syna. Velké lásce je ale nyní konec. Jak totiž sám Kolečko přiznal, vztah už před časem dospěl do svého konce a nyní se režisér raduje v náručí krásné herečky Denisy Nesvačilové.

Nad páry českého šoubyznysu se podle všeho stahují mračna. Krátce poté, co vyplulo na povrch, že po devatenácti letech manželství od herečky Pavly Tomicové odešel její manžel Ondřej Malý, přišel další nečekaný rozchod. Jak sám režisér Petr Kolečko potvrdil, již nadále netvoří pár s modelkou a matkou svého syna Jiříka, Anetou Vignerovou.

Dlouhodobé problémy

Přestože se mnohým Petr Kolečko a Aneta Vignerová zdáli jako dokonalý pár, v soukromí to již delší dobu idylka rozhodně nebyla. „Soužití muže a ženy je problematické, navíc u takových osobností, jako jsem já a Aneta, obzvlášť. Už delší dobu to opravdu problematické bylo a rozchod byl na spadnutí. Ani jeden jsme v tom vztahu nebyli šťastní,” řekl pro Blesk naplno režisér, který si už za Vignerovou našel náhradu. V současné době randí s herečkou Denisou Nesvačilovou.

„Mezi mnou a Denisou je něco čerstvého a krásného, a to je asi tak všechno, co vám k tomu můžu v tuto chvíli říct,” prozradil ke své nové známosti. Vypadá to však, že jeho bývalá partnerka o Nesvačilové dosud neměla nejmenší tušení.

Podivená reakce

Dnes už bývalí partneři se dle všeho o svých současných soukromých životech vůbec nebaví. Když se totiž redakce eXtra.cz Vignerové zeptala, zda si je vědoma toho, že už její bývalá láska objímá kolem pasu jinou ženu, byla poměrně zaskočená. „O tom nic nevím, budu si to muset zjistit,” řekla jen modelka.

Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová se měli dát dohromady během letního natáčení seriálu Pálava. Zprvu se objevovaly spekulace o tom, že vztah režiséra a modelky skončil právě kvůli Nesvačilové. Vzhledem k tomu, že se ale mezi dnes již bývalými partnery objevovaly nejrůznější problémy už delší dobu, jeví se tato možnost jako velmi nepravděpodobná.