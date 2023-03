Divoké plány po Lvech: Kolečko a Nesvačilová řádili, Vignerová utekla na hory

Zdroj: Profimedia

Režisér a scenárista Petr Kolečko a jeho partnerka Denisa Nesvačilová se vůbec poprvé objevili ve společnosti jako pár a vybrali si pro to skutečně velkolepou událost. Na předávání cen Český lev společně pózovali přítomným fotografům a poskytovali také rozhovory. Kolečkova bývalá partnerka Aneta Vignerová si zato užila poklidný víkend. S jejich synem Jiříkem raději vyrazila na hory.

Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová sice na předávání cen Český lev dorazili zvlášť, o chvíli později už ale ochotně společně pózovali fotografům a rozdávali úsměvy na všechny strany. Na první pohled po uši zamilovaná dvojice ovšem v rozhovorech, které poskytla, hovořila poněkud zvláštně. Na dotazy ohledně jejich vztahu totiž odpovídali Kolečko i Nesvačilová dost neurčitě. „Já to nikdy nepotvrdil a nepotvrzuji,” prohlásil Kolečko pro Blesk. A jeho slovům přitakávala i sama herečka, která prohlásila, že ji s Kolečkem pojí především velké přátelství a práce.

Útěk do cizího bytu

Poté, co skončil slavnostní večer, se většina z přítomných hvězd rozutekla na nejrůznější after party. A Kolečko s Nesvačilovou nebyli výjimkou. Jak totiž uvedla zmíněná redakce, dvojice se pozdě v noci přesunula do pražského Karlína do bytu, který ani jeden z nich neobývá. Je tedy dost pravděpodobné, že namísto bujarého večírku dorazili za přáteli na dýchánek u někoho doma.

Vignerová zmizela na hory

Zato Aneta Vignerová, bývalá partnerka Petra Kolečka, kterou režisér a scenárista kvůli Nesvačilové opustil, si užívala víkend v tichosti, poklidu a pohodě. Sbalila totiž sebe a syna Jiříka a společně odjeli lyžovat do Harrachova. Z radovánek na sněhu sdílela na svém Instagramu několik snímků, ze kterých bylo patrné, že si společně strávený čas se synem nemůže vynachválit. Možná ale také výletem spojila příjemné s užitečným a v daném termínu útěk z Prahy zvolila pro to, aby neseděla doma a nakoukala do zdi, zatímco si její bývalá láska užívá se svou novou partnerkou.