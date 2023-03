Kolečko s Nesvačilovou poprvé ruku v ruce ve společnosti: Vztah stále vylučují

Zdroj: Profimedia

Prestižní udílení cen Český lev si nenechala ujít většina českých celebrit. Na rudém koberci se poprvé jako pár ukázali Denisa Nesvačilová s Petrem Kolečkem, kteří svým milostným trojúhelníkem plnili poslední měsíce titulky všech bulvárních plátků. Nyní je ale jasné, že známý producent nakonec zakotvil u zrzavé herečky.

Denisa Nesvačilová a Petr Kolečko dorazili ruku v ruce na jubilejní třicátý ročník Českého lva. Dvojice tak konečně rozsekla záhadu, zda opravdu tvoří pár či nikoliv. Jejich "telenovelu" totiž sledovala poslední týdny celá republika.

S pohlednou zrzkou se Kolečko spustil ještě když tvořil oficiálně pár s Anetou Vignerovou, se kterou má syna Jiříka. Nevěru zjistila modelka až z bulváru a vztah s nevěrným producentem ihned ukončila.

O pár týdnů později ale Vignerová Kolečkovi odpustila a dokonce veřejně hovořila o svatbě. To ale netušila, že se celou dobu i nadále scházel s Nesvačilovou. Vignerové pak došla trpělivost a dala Kolečkovi definitivní kopačky. Vítězkou milostného klání se tak stala smyslná herečka a ačkoliv zprvu svůj vztah nechtěla nijak ventilovat, na předávání cen už se hrdě prezentovala jako přítelkyně Kolečka.

Je to pro mě vzdálený člověk

Ačkoliv se Denisa Nesvačilová a Petr Kolečko celý večer od sebe nehnuli na krok a drželi se za ruce, na dotazy webu Extra ohledně jejich románku odpověděli oba s humorem sobě vlastním.

"Já to absolutně nepotvrzuju," sdělil režisér sarkasticky. "Já to dementuju, Petr je pro mě velmi vzdálený člověk. My spolu pracujeme," doplnila svého partnera herečka se smíchem.

Nesvačilová působila velice uvolněným dojmem a všem přítomným fotografům ochotně pózovala po boku Kolečka. Podle zdroje zmíněného webu se prý hrdličky dokonce brzy chystají stvrdit svůj vztah u oltáře. "Petr a Denisa si už brzy řeknou ANO. Už mají termín. Jsou fakt zamilovaní. Petr je spíš tak trochu proutník, ale do Denisy je blázen a všechno k tomu spělo," tvrdí informátor. Necháme se tedy překvapit, zda se dvojice skutečně vezme, nebo dřív vstoupí do života přelétavému producentovi další žena.

Petr Kolečko po odhalené nevěře nějaký čas nechodil do společnosti (na fotce s Anetou Vignerovou)