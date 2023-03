Nesvačilová měla vlézt Kolečkovi do mobilu! Našla nahou Vignerovou a tekla krev

5

Denisa Nesvačilová a Petr Kolečko

Zdroj: Profimedia

Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová si poprvé vyrazili do společnosti jako pár a opět vzbudili veliký rozruch. Tentokrát kvůli zranění scénáristy. Na předávání Českých lvů měl totiž Kolečko obvázanou ruku a řeznou ránu mu přivodila právě temperamentní herečka, kvůli které nedávno odešel od rodiny. Nyní se provalilo, že za to může erotický snímek Vignerové, co přistál Kolečkovi v telefonu. Poranění, zdá se, tak úplná nehoda nebyla, nýbrž akt vzteku od Denisy.