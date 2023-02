Svatba mimo Česko? Kolečko a Nesvačilová se chystají do zahraničí

Zdroj: Profimedia

Pro herečku Denisu Nesvačilovou byl loňský rok opravdu náročný. A to nejen v práci, ale také v osobním životě. Je tedy přesvědčená o tom, že si konečně zaslouží odpočinek. Se svým partnerem Petrem Kolečkem se už brzy vydají za hranice Česka. Utíkají snad kvůli svatbě?

Petr Kolečko se konečně rozhodl, komu dá své srdce, a daroval jej herečce Denise Nesvačilové. S tou nyní tvoří zamilovaný pár a podle webu eXtra.cz se dokonce plánují brát. „Petr a Denisa si už brzy řeknou ano. Už mají termín,” tvrdí zdroj z jejich okolí. „Jsou fakt zamilovaní. Petr je spíš tak trochu proutník, ale do Denisy je blázen a všechno k tomu už chvíli spělo,” dodal ještě informátor. A krátce na to sama herečka prozradila, že se s partnerem chystají do zahraničí.

Veselka v zahraničí?

„Chystám se na jaře na hezkou dovolenou. Budu mít po premiéře v divadle, tak to bude asi na 10 dnů,” nechala se herečka slyšet v rozhovoru pro pořad Showtime. A na cesty vyrazí i se svým partnerem Petrem Kolečkem. Vzhledem ke zprávám o sňatku se proto nabízí otázka, zda si náhodou nevymění prstýnky právě v zahraničí. Přece jen byl jejich vztah v posledních měsících rozebírán snad ze všech stran, a tak je jasné, že by v cizině měli na svatbě absolutní soukromí a klid.

Není náročná

Denisa Nesvačilová byla dosud zvyklá cestovat hlavně sama. Přiznává ale, že ve dvou se to lépe táhne a na dovolené je pak více veselo. „Myslím si, že na nějaký výlet, třeba aspoň třídenní, se vydám – třeba jen se stanem a s batohem. někam do lesa. Ale je fajn mít někoho, kdo s vámi na dovolenou letí, je tam s vámi a hraje s vámi žolíky. Stačí mi, když se na mě někdo ráno usměje, dá mi pusu a já ho pak porazím v kartách a vyložím mu z ruky,” prozradila, co mají s Kolečkem v plánu.

Po tom všem, co se stalo, se útěk do zahraničí jeví jako ten nejlepší nápad. Z Česka přednedávnem zmizela do exotických Spojených arabských emirátů také Kolečkova bývalá partnerka Aneta Vignerová.