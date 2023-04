Jak se měla lišit svatba Nesvačilové od Vignerové? Přípravy dělilo pár týdnů!

Zdroj: Profimedia

Kauzu kolem Petra Kolečka a jeho přeskakování mezi dvěma ženami sleduje poslední měsíce celé Česko. Scenárista šokoval svou náhlou svatbou s Anetou Vignerovou, podle všeho ale plánoval veselku i se svou milenkou Denisou Nesvačilovou. Ke všemu je navíc údajně dlouhonohá modelka v očekávání a s umělcem čeká druhého potomka.

Nečekaný zvrat v milostném trojúhelníku Anety Vignerové, Petra Kolečka a Denisy Nesvačilové v podobě svatby šokoval celý národ. Scenárista se rozhodl pojmout za ženu matku svého syna Jiříka a zrzavou herečku odsunul opět na vedlejší kolej. Svatba proběhla v úterý 14. března. Ano si řekli Kolečko a Vignerová v sále Novoměstské radnice na Karlově náměstí za přítomnosti dvou svědků.

Ještě na začátku března to přitom vypadalo, že se přelétavý umělec rozhodl právě pro Nesvačilovou, s níž dorazil na České lvy a vodil se s ní za ruce. Podle Expresu navíc v té době Kolečko plánoval svatbu s Denisou a dokonce už hostům společně rozesílali SMS, aby si udělali koncem května volno na veselku.

O dva týdny později se ale Kolečko oženil s Vignerovou, a to rozjelo nové spekulace, proč hrdličky tak spěchaly, a zda náhodou není modelka v jiném stavu. Ať tak či tak, svatba s Nesvačilovou měla být jistě plná lidí, ale s Vignerovou byla velmi skromná.

Je Vignerová těhotná?

Fanoušci po unáhleném svatebním obřadu Anety Vignerové a Petra Kolečka začali vymýšlet různé scénáře, jak by mohl bizarní vztahový pletenec pokračovat. Mnozí dokonce sázeli na těhotenství milenky Denisy Nesvačilové, podle všeho má být ale nakonec v radostném očekávání dlouhonohá brunetka.

Všímaví fanoušci například zaregistrovali, že si modelka na akcích nedává alkoholické nápoje, ačkoliv si dříve například skleničku sektu neodpustila.

Vzhledem k tomu, že se scenárista dlouho nemohl rozhodnout mezi Vignerovou a Nesvačilovou, jeho výlety za expartnerkou Anetou skutečně mohly skončit dalším přírůstkem do rodiny. Pokud modelka radostnou novinku oznámila ihned poté, co jí vyšel pozitivní těhotenský test, dala by se ukvapená veselka tímto vysvětlit. Zajímavé je i to, že si Kolečko vzal Vignerovou na radnici zcela bez příprav, zatímco s Nesvačilovou měl svatbu plánovat týdny dopředu, včetně seznamu hostů.

Aneta Vignerová má být údajně v radostném očekávání