Termín svatby je na stole: Kdy si Nesvačilová a Kolečko řeknou sladké ano?

Zdroj: Profimedia

Přestože Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová tvoří pár jen několik málo měsíců, už se v jejich okolí hovoří o svatbě. Na tu je podle některých velmi brzo, zdá se ale, že pro ni má dvojice dobrý důvod. Režisér a scenárista totiž věří, že by mohla utnout tipec všem, kteří jeho lásku na sociálních sítích lynčují.

Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová se dali dohromady za ne úplně dobrých okolností, a proto jsou nyní terčem velké kritiky. Zvláště pak Nesvačilová, kterou mnozí obviňují z toho, že rozbila Kolečkovu rodinu a odvedla ho od jeho bývalé partnerky Anety Vignerové. Toho už má ale režisér dost. A proto se údajně rozhodl si svou několikaměsíční známost vzít.

Mají termín

Se zprávou o tom, že Kolečko a Vignerová chystají svatbu, přišel jako první web eXtra.cz. „Petr a Denisa si už brzy řeknou ano. Už mají termín. Jsou fakt zamilovaní. Petr je do Denisy blázen a všechno k tomu už chvíli spělo,” uvedl zdroj z jejich okolí. Pro některé je pak zarážející, že za celé tři roky, co Kolečko randil s Anetou Vignerovou, o svatbě nebylo vidu ani slechu.

Svatba jako záchrana

I když je Kolečko do Nesvačilové blázen, je dost možné, že by na svatbu za normálních okolností tolik nespěchali. Podle zdroje z jeho okolí ale chtějí sňatkem vyřešit hlavně neutichající kritiku. „Chce Denisu vytrhnout ze spárů bulváru a zachránit ji před veřejným lynčem. Lidé ji teď berou jako milenku, která rozbila rodinu. Svatba by to mohla celé uzavřít a byl by pro všechny klid. Je to rozumné řešení, něco podobného udělal před lety Pepa Kokta, když si vzal Ornellu, a teď je šťastný,” uvedl informátor pro Expres.

Pravdou je, že ihned poté, co vyšlo na povrch, že Kolečko a Nesvačilová tvoří pár, se herečce začaly na sociálních sítích v komentářích hromadit stovky nenávistných vzkazů, jejichž čtení rozhodně nemůže být nijak příjemné. Otázkou zůstává, zda ovšem svatba názor zlý jazyků nějak zásadně změní.