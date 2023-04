První žena Kolečka promluvila o záletném scenáristovi: Zprvu byl úplně vyděšený!

Zdroj: Profimedia

V posledních měsících se mluví ve spojitosti se scenáristou Petrem Kolečkem hlavně o dvou ženách. Aneta Vignerová a Denisa Nesvačilová nejsou ovšem zdaleka jediné, které Kolečka okouzlily. V jeho životě hrála jednu z hlavních rolí i jeho bývalá žena Gabriela.

Půvabná blondýnka mu byla inspirací při tvorbě seriálu Most. Staré známé pořekadlo "za vším hledej ženu" v tomto případě platí na sto procent. Gabriela je totiž rodačkou z Mostu.

Kolečko v Severce

První žena scenáristy má k umění velmi blízko. Gabriela je produkční v pražském divadle X10. S Kolečkem má dva syny. Právě sympatická blondýnka byla důvodem, proč známý umělec zavítal do Mostu. Scenárista dokonce chodil do legendární restaurace Severka s jejím tatínkem, prozradila to v rozhovoru pro Echo24. „Nejdřív byl chudák úplně vyděšený. On je Pražáček, myslím si, že dost typický. Vždycky říkal, že tam na něj padne deka. To je docela jednoduchý, protože je tam opravdu dost často hnusný počasí. Ale postupně se s tím městem začal tak nějak sžívat a asi to tam začal mít rád. On je opravdu skvělý pozorovatel a vypravěč, takže v Severce získal dost hutného materiálu.“

Ženy jako inspirace

Pro Kolečka jsou jeho ženy velkou studnicí inspirace. Gabriela ho přivedla k tvorbě Mostu, Aneta zase ke vzniku slovenského seriálu Iveta. Snímek inspirovaný Vignerovou je o dívce z maloměsta, která se dostala do světa modelingu. „Ona prožila příběh dívky z vyloučeného prostředí, která se dostala do velkého světa. Aneta je z Havířova, tohle byl jen základ a zbytek je samozřejmě fikce,“ upřesnil Kolečko pro TV JOJ.

Inspirací scenáristovi nejsou jen jeho ženy, ale i blízká rodina. Například film Zbožňovaný, který Kolečko natočil a režíroval, byl inspirován postavou jeho dědečka. Ten žil dlouhých 38 let ve dvou paralelních vztazích a těšil se velké přízni přátel i ženských obdivovatelek.