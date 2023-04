Ženatý Kolečko: Vignerová se chlubí prstenem, Nesvačilová má jasný vzkaz

Zdroj: Profimedia

Petr Kolečko vyřešil svůj milostný trojúhelník s dvěma ženami velice svérázným způsobem. Scenárista si vzal za manželku Anetu Vignerovou a jeho milenka Denisa Nesvačilová se o veselce dozvěděla až z médií. Novopečená paní Kolečková pak na svém Instagramu vysvětlila, proč se k takto unáhlenému kroku odhodlali. Zvláštní poselství přišlo pak i od zrzavé herečky, která je z další zrady psychicky na dně.

Milostné pletky Petra Kolečka už delší dobu baví celý národ. Vyvrcholení celé kauzy v podobě svatby ale opravdu nikdo nečekal. Svou bývalou partnerku Anetu Vignerovou si umělec vzal pouhý týden poté, co se na Českých lvech objevil ruku v ruce s herečkou Denisou Nesvačilovou a všichni se domnívali, že právě ona bude vítězkou milostného klání.

Kolečko ale opět všechny překvapil a potají se oženil s matkou svého syna Jiříka. Modelka pak na svém Instagramu vysvětlila, proč se rozhodli zachránit jejich vztah tímto razantním způsobem.

"Někdy je v životě potřeba udělat nějaký razantní krok. Proč jsme ho s Petrem udělali, je jen naše věc," napsala Vignerová k fotce se snubními prsteny. Vtipné je, že na snímku má ještě Kolečko pořezanou ruku od své milenky a tak jeho ruku zdobí obří obvaz, který tak trochu kazí romantiku celé fotky a připomíná hříchy přelétavého scenáristy. Aneta zatím svého spontánního rozhodnutí nelituje, jenom by si přála, aby tajemství zůstalo déle pod pokličkou a nedostalo se do médií.

Udělali jsme to pro našeho syna

"Byli bychom radši, kdyby naše rozhodnutí zůstalo déle utajeno veřejnosti, protože jsme ho udělali pro nás dva a našeho syna, pro nikoho jiného," postěžovala si Aneta Vignerová a dodala, že pouze ona a její manžel Petr Kolečko vědí pravé důvody náhlé svatby.

"Jsou věci, které o tom všem každopádně víme jen my. Vám, co mě zde dlouhodobě podporujete, děkuji a věřím, že mě podpoříte i nyní. Všem ostatním přeji, aby se snažili najít více tolerance a lásky, tak jako se snažíme my dva s Petrem," vzkázala modelka.

Zatímco vítězka milostného klání oslavuje svůj trumf v podobě snubního prstenu, Denisa Nesvačilová se psychicky zhroutila. Na sociální síti se ale snaží tvářit nad věcí a do stories nahrála selfíčko, kam napsala pouze: A Fertig!, neboli: A hotovo! Co touto hláškou chtěla zrzka vzkázat a komu, to už necháme na vaší fantazii.

Aneta Vignerová se pochlubila svatební fotografií