Petr Kolečko a jeho ženy: Svatbou to neskončilo, Denisy se nedokáže vzdát

Zdroj: Profimedia

Petr Kolečko umí ženám pomotat hlavu. Své o tom ví Aneta Vignerová i Denisa Nesvačilová, které obě opakovaně naletěly na sladké řeči scenáristy a i přes veřejnou ostudu se k němu neustále vrací. Vše vyvrcholilo nedávnou veselkou. Kolečko se rozhodl oženit s Vignerovou, svatbu ale současně plánoval i se svou milenkou. Ta by navíc přes všechno ve vztahu s přelétavým umělcem pokračovala dál.

Milostný pletenec Petra Kolečka, Anety Vignerové a Denisy Nesvačilové baví už několik měsíců celý národ. Scenárista se nemohl rozhodnout mezi modelkou, která je matkou jeho syna Jiříka a zrzavou herečkou, s níž se ještě nedávno promenádoval na červeném koberci.

Umělec nakonec udělal radikální krok a 14. března se oženil s Vignerovou. Přitom v té době plánoval druhou veselku s Nesvačilovou na 27. května, jak tvrdí zdroje z okolí Denisy.

Sousedé z domu Kolečka navíc byli svědci toho, jak se u něj střídaly obě ženy. "Ve výtahu se mnou jela několikrát i Aneta Vignerová, to byl myslím leden. Pak ale asi za čtrnáct dní do stejného patra jela nějaká zrzka se psem, já jsem ale nevěděla, kdo to je, já tyhle herečky neznám a ani jsem nevěděla, že to je nějaká herečka. Prostě jsem si všimla, že tam je jiná dívka s pejskem, protože tady v baráku jsou skoro samí lidé našeho věku, tedy důchodového. Nenápadná, většinou nenamalovaná. Ta druhá tmavá se mi líbila víc," popsala obyvatelka domu webu Extra s tím, že právě všímaví spoluobyvatelé volali policii v den, kdy došlo k ostré hádce mezi Kolečkem a Nesvačilovou. Scenárista skončil s pořezanou rukou na šití v nemocnici a možná právě tato hádka rozhodla o tom, s kým záletník nakonec skončil u oltáře.

Den před svatbou byl s Denisou

Denisa Nesvačilová o svatbě Kolečka a Vignerové neměla tušení a před psychickým zhroucením ji prý aktuálně drží pouze práce. "Právě to, že je zahlcena prací, drží Denču nad vodou. Její mozek tak nemá moc čas se trápit Petrovou zradou. Dokonce někteří její kolegové tvrdí, že jí trápení dost pomáhá se vybičovat k lepším výkonům v práci," svěřila se Blesku kamarádka herečky.

Denisa se navíc se scenáristou scházela do poslední chvíle před jeho veselkou. "Bezpečně vím, že nám vyprávěla, že až do pondělí byl Petr s ní. A podle toho, co nám říkala a co vím dnes, tak už asi den od té svatby. Skoro se od ní nehnul. Taky dávali pro nejbližší přátele jednu společnou fotku za druhou," sdělil známý Nesvačilové výše zmíněnému webu.

To stejné nám potvrdil i náš zdroj s tím, že je herečka stále beznadějně zamilovaná a prakticky na písknutí by se ke Kolečkovi ihned vrátila. V posledních dnech se ale do zamotaného trojúhelníku přidaly spekulace o údajném těhotenství Vignerové. Necháme se tedy překvapit, zda se nejsledovanější Don Juan u nás konečně usadí nebo mu jeho zrzavá milenka nedá spát.

Kolečko si v půlce března vzal za ženu Anetu Vignerovou