Cesta Vignerové za láskou byla trnitá: Co všechno musela od Kolečka snést?

Petr Kolečko a Aneta Vignerová jsou v poslední době nejsledovanějším párem českého showbyznysu a to zejména díky scenáristovým záletům s herečkou Denisou Nesvačilovou. Přelétavý umělec několikaměsíční šarádu nakonec ukončil svatbou s modelkou, která je zároveň matkou jeho syna Jiříka. Cesta za láskou Vignerové ale rozhodně nebyla procházkou růžovým sadem.

Petr Kolečko a Aneta Vignerová spolu začali randit v roce 2019 a jejich románek rychle vygradoval, jelikož modelka záhy po seznámení přišla do jiného stavu. Scenárista měl z předchozího manželství dva potomky a otcovskou roli měl již dobře zajetou a proto se nebál v milostném vzplanutí rozšířit svou rodinu o další dítě.

Tehdy to vypadalo na idylku a nějaký čas působily hrdličky jako velmi stabilní dvojice. To se změnilo minulý rok, když se Kolečko zakoukal do Denisy Nesvačilové a začal si s ní tajný románek. Vše se ale nakonec provalilo do médií a Vignerová se tak o nevěře svého partnera dozvěděla až z tisku.

"Dozvěděla jsem se to včera a nejen od vás. Nechci být v pozici, že bych na někoho kydala špínu, to opravdu ne, na druhou stranu poslouchat slova, že to bylo delší dobu špatný, když se to pak řeší s někým jiným někde jinde, to se mi taky nelíbí. Ano, byli jsme pár dnů rozešlí. Do včerejška jsem ale nevěděla, že do toho hned vstoupila jiná ženská. Myslím si, že ona byla skutečnou příčinou rozchodu a teď se to jen snaží zakrýt," obvinila Kolečka naštvaná Aneta v rozhovoru pro Extra. To byl ale teprve začátek zamotaného milostného trojúhelníku.

Místo dovolené s milenkou svatba

Poté, co Petr Kolečko před celým národem ponížil Anetu Vignerovou, přišel zcela nečekaný návrat. "Já si myslím, že je to na dobré cestě. Přece jenom je to otec mého dítěte, něco jsme spolu prožili. Tyhle věci se v životě dějí a občas to chce i nějaký ústupek a možná i nějaký čas, aby si ti lidé ty věci uvědomili. Zatím je to takové citlivé, ani já moc nevím, co k tomu říct," svěřila se Aneta pro ShowTime.

"Vážím si toho, že k sobě s Anetou po tom všem nacházíme opět cestu a dokážeme se mít rádi. Vážím si i její statečnosti v poslední době. Uvědomil jsem si, že rodina je nejcennější, a věřím, že zas rodina budeme. Vzhledem k citlivé povaze celé věci je toto mé jediné vyjádření," doplnil Kolečko svou partnerku.

Krátce předtím přitom scenárista prožil vášnivou dovolenou se zrzavou milenkou a dlouho bez ní nevydržel. Po pár týdnech přišel další zvrat. "Chci vám jenom říct, že snaha byla velká, skoro proběhly zásnuby a prodávání baráku, abychom si vytvořili svoje nové a pevné zázemí. Myslím, že se na to jedna dotyčná osoba dívat bude, tak ať ví, s kým má co do činění. Ještě to bude tvrdý," napsala Vignerová na Instagramu. Následovalo pak několik týdnů, kdy Kolečko přeskakoval mezi svou oficiální partnerkou a milenkou a když se objevil na Českých lvech ruku v ruce s Denisou Nesvačilovou, vypadalo to, že se nakonec definitivně rozhodl pro zrzavou herečku.

Umělec ale opět šokoval celý národ, když se pouhých deset dní po veřejné akci s milenkou tajně oženil s Anetou Vignerovou. "Asi dvanáct hodin předtím, než jsme měli odletět na romantický pobyt do Athén, mi před dvojákem v divadle napsal, že se necítí na odlet, že neví, co bude, a že potřebuje být na pár dní sám, protože je toho na něj hodně. Dvacet čtyři hodin poté, co jsme měli odletět, se oženil se svou bývalou partnerkou," přiznala Nesvačilová Sedmičce. Zda ovšem bude mít nevěrou narušené manželství Kolečka s Vignerovou šanci na úspěch, to ukáže až čas.

Celý národ s napětím očekává, zda to Kolečkovi s Vignerovou vydrží