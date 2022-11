Tvrdili, že jsou nevinní, přesto šli za mříže: Uspěje Kramný tak jako Nečesaný?

Zdroj: CNC_Zbyněk Pecák / CNC / Profimedia

Petr Kramný si v současné době odpykává trest v podobě 28 let odnětí svobody za vraždu své manželky a dcery, kterou měl spáchat v roce 2013 během společné dovolené v Egyptě. Kramný od začátku tvrdí, že je nevinný. Soud bude nyní rozhodovat o tom, zda vyhoví jeho návrhu na obnovu řízení. Ta před lety pomohla například Lukášovi Nečesanému, kterému se během obnoveného řízení podařilo prokázat svou nevinu.

Od začátku se všechny snažili přesvědčit, že jsou nevinní. Soud jim ale neuvěřil, a tak putovali za mříže. Jednomu z nich se ale po letech podařilo původní rozhodnutí soudu zvrátit, ten druhý se možná své šance dočká už zanedlouho.

Obnova řízení

Petr Kramný byl odsouzen v roce 2016 za vraždu své manželky a dcery, kterou měl podle obžaloby spáchat v roce 2013 během rodinné dovolené v Egyptě. Kramný od začátku vyšetřování tvrdí, že je nevinný, a o tom, že čin nespáchal, se neúnavně snaží soud přesvědčit i dnes. Už v roce 2018 požadoval, aby bylo řízení obnoveno. Jeho žádosti ale vyhověno nebylo. Nyní mu ale svítá naděje. Podle informací webu Novinky bude totiž Krajský soud v Ostravě znovu jednat o tom, zda bude řízení obnoveno.

Nečesaný v obnoveném řízení uspěl

Kromě Petra Kramného to byl například i Lukáš Nečesaný, kdo byl odsouzen i navzdory tomu, že tvrdil, že je nevinný. Soud mu před lety uložil trest odnětí svobody v trvání 13 let za to, že měl Nečesaný brutálně napadnout v Hořicích kadeřnici. V případě Nečesaného bylo řízení obnoveno rovnou třikrát. A právě během jeho posledního pokusu se mu skutečně podařilo soud přesvědčit o své nevinně. Po dvou letech, které strávil za mřížemi, byl tak zproštěn viny kvůli nedostatku důkazů.

Lukáš Nečesaný se za nespravedlivé odsouzení domáhal podle iDNES odškodnění ve výši 18,8 milionu korun. Obvodní soud pro Prahu 2 mu přiznal „jen” 1,7 milionu korun. Verdikt zatím není pravomocný.