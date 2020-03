Petr Kramný: Další odmítnutí soudu, vrah se z cely jen tak nedostane!

Původní obhajobu Kramného zástupci stavěli na tom, že jeho žena i dcera nezemřeli v následku zásahu elektrickým proudem, nýbrž došlo k otravě. Odsouzený si dokonce nechal udělat nezávislé testy, které měli jeho teorii potvrdit.

Vloni ovšem jiný tým znalců odhalil, že výsledky byly zkreslené! Z tohoto důvodu si soud vyžádal ještě třetí expertízu, která ukázala, že ženu i dcerušku skutečně zabil elektrický proud.

I když Kramný svou vinu popírá, veškeré na sebe navazující důkazy, mluví jasně v jeho neprospěch! Aktuálně je jeho případ u Nejvyššího soudu, kde by se mělo rozhodnout, zda mu dají šanci ještě celou věc prozkoumat. U Ústavního soudu mezitím odsouzený žádal o to, aby jeho kauzu řešili jiní soudci, než tomu bylo doposud! To ale soud rázně zamítl!