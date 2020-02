Jak to bylo se smrtí Petra Muka? Ze slov blízkého kamaráda mrazí...

A jakou roli v životě zpěváka hrály drogy, které samozřejmě také patří k většině umělců? „Pokud oprávněně považujete za drogy nikotin a alkohol, pak nemám dobré zprávy, protože v obou případech byl Petr nesporně velmi in," napsal Karel Deniš s tím, že hlavním problémem bylo, když Muk pil na smutek či na prášky. „V kombinaci s léky to byla třaskavá směs, kterou občas neukočíroval. Nejméně jednou už to bylo skoro na léčení, ale bez jeho ochoty to nebylo možné realizovat – a on pak sám silně ubral," popisuje Mukův kolega, který se ale snaží vyvrátit, že by ve zpěvákově životě byly silně přítomné i jiné drogy. Rád si prý zakouřil marihuanu, kokainu ale nikdy zcela nepropadl. „Pokud Petr tvrdil, že drogy dlouhodobě nebere, pak nelhal: do této definice ovšem nepromítl sice nesystematické, leč existující pokusy."