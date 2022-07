Petr Nedvěd po delší době ukázal manželku: Krásnou Nicole zvěčnil s dcerou

Zdroj: Profimedia

Je to už více jak dva roky, co se hokejista Petr Nedvěd oženil s krásnou Nicole Volfovou, s níž má dceru Naomi. A zatímco snímky dcerky sdílí hokejista poměrně často, manželku ukazuje jen zřídkakdy. Tentokrát ale udělal výjimku a po dlouhé době se se svou životní láskou opět pochlubil.

Hokejista Petr Nedvěd prožívá okamžiky velkého štěstí. A není se čemu divit. Ve svém životě má naprosto vše, po čem vždy toužil. Vedle sebe má krásnou manželku Nicole a také dvouletou dceru Naomi. Se svými fanoušky se čas od času podělí na sociální síti o střípky ze svého života a je vidět, že ani on sám se nemůže na roztomilou dcerku vynadívat. Na většině snímkách, které hokejista zveřejnil, je totiž právě Naomi.

Pochlubil se manželkou

Zato svou půvabnou manželku tak často neukazuje, nyní ale udělal výjimku a na svém Instagramu zveřejnil snímek právě své krásné ženy, která na něm chová dceru Naomi. S manželkou ale už dříve dělal tajnosti a zdálo se, že si oba chtějí svou lásku nechat hlavně pro sebe. Koneckonců hokejista dříve po svatbě tvrdil, že veselka stále neproběhla a dokonce že není ani na pořadu dne. Přitom už ji měli dávno za sebou.

Svatební tajnosti

Jakmile se veřejnost před více jak dvěma lety dozvěděla, že je Nicole těhotná, fanoušci se pochopitelně rychle začali zajímat o to, zda se neplánuje veselka. „Svatba zatím není na pořadu dne. Já ani Nikča fakt nepotřebujeme nějaký papír na to, že se máme rádi,” řekl kdysi hokejista pro Blesk. „Jednou se asi vezmeme, ale v klidu, abychom si to užili, a ne teď něco šít horkou jehlou,” dodal ještě.

Jednoho dne si pak Nicole změnila své příjmení na sociálních sítích z Volfoná a Nedvědová a bylo jasno, že ona „neplánovaná” veselka už vlastně dávno proběhla. Manželé ji jen geniálně utajili.