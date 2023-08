Nekolná vyzvala lidi k nošení helem: Svlékla se kvůli ní Decastelo i další

Zdroj: Profimedia

Prezident Petr Pavel před pár dny zvedl národ ze židle, když si vyrazil na motorce bez helmy. Sportovní moderátorka Kateřina Nekolná vytvořila projekt Vždycky přilba, kterým se snaží poukázat právě na to, aby lidé při jízdě na kole či koloběžkách vždy nosili ochranu hlavy. Kampaň podpořily také známé celebrity, které se dokonce svlékly.

Kateřina Nekolná se rozhodla apelovat, aby lidé nosili přilby při jízdě na kole, bruslích, motorkách či koloběžkách. "Když si při pádu na kole či in-linech odřete nechráněnou část těla, bolí to. Když si zlomíte nohu nebo ruku, bolí to. Když ale nechráněnou hlavou při pádu narazíte na beton nebo kámen, může to mít fatální následky," vysvětlila sportovní moderátorka v rozhovoru pro iSport.

Důvodem vniku celého projektu byla rodinná tragédie u Nekolné. Její tatínek zemřel před rokem právě na zranění způsobené pádem při jízdě na kole bez ochrany hlavy. Není divu, že se kráska rozhodla o tomto problému informovat širší veřejnost.

Projekt navíc podpořilo množství celebrit i kolegů z branže, kteří dokonce kvůli kampani odhodili oblečení.

Může to mít fatální následky

Doufám, že tento projekt zachrání alespoň jeden jediný život. Kéž by jich ale bylo více. Chyba je v tom, že když si půjčíte například koloběžku, tak helmu k tomu těžko dostanete, protože to není povinnost, která podléhá zákonu. Ale stejně je to spíše o prioritách určitého člověka. Každý by se tak měl zamyslet, jestli má cenu riskovat vlastní život na komunikacích bez životadárné přilby," rozpovídala se Kateřina Nekolná o svém projektu v rozhovoru pro Blesk.

Osvětovou kampaň považuje za přinosnou i řada celebrit, mezi kterýmu jsou například Robert Záruba, Eva Decastelo, Ester Janečková, Barbora Černošková, Nela Boudová nebo Michal Krčmář.

