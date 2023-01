Černý knír i podoba s otcem: Jak manželka Petra Pavla podlehla jeho kouzlu

Zdroj: Profimedia

Nastupujícího prezidenta Petra Pavla a jeho manželku Evu pojí mnoho společného. Kromě různých zájmů sdílí i nadšení pro armádu, ve které oba pracovali. A navíc se díky ní také poznali. Poprvé na sebe narazili už v 80. letech. Trvalo ovšem několik desetiletí, než se jejich vztah prohloubil. Jak na své začátky vzpomínají?

Petr Pavel se už zanedlouho oficiálně stane prezidentem České republiky a společně s touto událostí se i jeho manželka Eva stane první dámou. A zatímco o pracovních úspěších dvojice padlo v posledních měsících mnoho, o jejich manželství a soukromí se toho stále moc neví. Kdy se Petr Pavel a Eva Pavlová vzali a jak vypadalo jejich úplně první setkání?

Hezká holka se zástupem obdivovatelů

Petr Pavel a jeho manželka se seznámili díky své práce v armádě už v 80. letech. A budoucí prezident se natají tím, že jej Eva okamžitě zaujala. „Hned, když přišla na prostějovskou ubytovnu, někdy v roce 1985. Hezká holka, kterou neustále obklopoval houf obdivovatelů v modrých uniformách. Získat její přízeň v tvrdé konkurenci by mě tehdy stálo hodně úsilí s nejistým výsledkem… A jako výsadkář jsem to ani neměl zapotřebí. A také, pravda, v té době jsem ještě neměl knír,” prozradil se smíchem před lety Petr Pavel v rozhovoru pro Mladou frontu DNES a odkazoval tak na to, že se své manželce začal líbit až o mnoho let později, když si právě knír nechal narůst. „Tenkrát černý. Trochu mi tím připomínal tátu,” svěřila se s úsměvem jeho manželka Eva.

Děti mají z předchozích vztahů

V době seznámení měli oba navíc své partnery. Petr Pavel se oženil v roce 1986 s Hanou Pavlovou, se kterou má dvě děti – syny Jana a Petra. Evu Pavlovou, rozenou Zelenou, si pak Petr Pavel vzal v roce 2004. A i ona si do manželství přivedla jednoho potomka – dceru Hanu. Společně manželé žádné děti nemají, vychovávali ale své děti z předchozích a vztahů a nyní se také radují z vnoučat.