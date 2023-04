Jako vejce vejci: Petr Rychlý je pyšný na své syny, cestičku si vyšlapali sami

Zdroj: Show Jana Krause

Ondřej Rychlý režíruje svého slavného otce Petra Rychlého ve hře S pravdou ven, která se letos bude uvádět ve Hvězdném létu pod žižkovskou věží. Herec je ze spolupráce nadšený a tvrdí, že jeho syn je mnohem talentovanější, než je on sám.

Petr Rychlý může být na své tři syny právem hrdý. Nejstarší Matěj se stal redaktorem Krimi zpráv na Primě, prostřední Ondra se vydal v tátových šlépějích a nejmladší Petr se našel ve sportu.

Známý herec přiznává, že to jeho děti se slavným příjmením jednoduché a to zvlášť Ondra, který šel v jeho stopách. "Už jsem kdysi zmínil, po jeho jednom představení v Činoherním klubu, že můj syn je lepší než já. A tak by to mělo být. Já jako táta zdálky pozoruji, jak pracuje, a mám z toho obrovskou radost. Má těžké žít s tímto příjmením, protože já jsem tu cestu razil, byl jsem mediálně známý. Ale dětem jsem nikdy nezametal cestičky," svěřil se Petr Rychlý Expresu.

Ačkoliv se prý nejprve spolupráce s nejstarším synem trochu obával, nakonec to předčilo jeho očekávání. "Udělali jsme si mantinely, že se hádat budeme jenom kvůli práci. Musím říct, že se tam stal zázrak, že jakmile Ondra přišel s tou vizí, jak to zrežíruje, že mě tím uklidnil," pochvaluje si trojnásobný tatínek.

Je to radost to zdálky pozorovat

"Jako táta mám takovou radost, že ty kluky práce baví, ať už je to Matěj, který dělá Krimi zprávy na Primě, nebo Ondra, který má hned několik talentů. To není jenom herectví a režie, ale je tam i ta muzika. On studoval jazzový klavír a skládá písničky, jeho žena Terezka je navíc zpěvačka, takže spolu připravují album. Pro mě je to veliká radost to zdálky pozorovat," pochlubil se Petr Rychlý výše zmíněnému webu.

Zatímco starší synové Petra Rychlého se oba pohybují v showyznysu, benjamínek Petr se vydal vlastní cestou. "Nejmladší syn Petr je vyšší než já, ten mě přerostl, má 193 centimetrů a nedávno jsme oslavili jeho osmnácté narozeniny. Je ve znamení ryby, takže 10. března se stal plnoletý. Zatím u něj převažuje láska ke sportu, dělá tenis. Denně se tomu věnuje a trénuje, teď už se chystá, že bude objíždět turnaje. Takže je možné že ho život zavane právě tímto směrem," prozradil známý herec.

"Ještě to sice nemá úplně rozhodnuté, ale líbilo by se mu, kdyby se stal trenérem a couchoval jiné sportovce. Je pravda, že ty dispozice na to má. Někdy vypomáhá své sestře v tenise, která se snaží dostat do profesionálního žebříčku," uzavřel oblíbený představitel Čestmíra Mázla z Ordinace v růžové zahradě.

Ondřej Rychlý je svému tatínkovi velice podobný