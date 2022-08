Chcete být milionářem? Petr Rychlý si přišel v Ordinaci na astronomickou částku

Zdroj: Profimedia

Když po sedmnácti letech opouštěl herec Petr Rychlý oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě, nikdo nevěřil, že je to napořád. Herec se dušoval, že potřebuje čas na rodinu a že si potřebuje odpočinout. Dnes ale vypadá vše jinak a spekuluje se o návratu! Ordinací si totiž vydělal nemalé peníze.

Oblíbený herec, bavič a moderátor Petr Rychlý je známý z televizních obrazovek celá léta. Nejvíce si ho však diváci zamilovali jako čestného lékaře Čestmíra Mázla v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde hrál neuvěřitelných sedmnáct sezón. Když letos na jaře oznámil, že v seriálu končí, divačky slzely a psaly do televize rozhořčené maily, že Čestmír prostě odejít nesmí.

Těžko říct, zda si to vzali tvůrci k srdci nebo co slíbili oblíbenému herci, aby se alespoň občas na obrazovce mihl. Tvůrci ho totiž nechali zemřít v Mexiku, tudíž jeho tělo nikdy nikdo neviděl a herec má tak otevřený prostor k návratu. Nyní se alespoň manželce Aleně, která začíná žít nový život po boku pohledného zajíčka, zjevuje ve snech a komplikuje jí tím život. Uvidíme tedy, zda se do seriálu vrátí nebo jeho duch odejde a nechá Alenu zase svobodně žít. Nikdo by se nedivil, kdyby se vrátil. Za prvních devět řad si podle Blesku Rychlý vysloužil kolem 11 milionů korun. Výdělek to byl vskutku astronomický.

Rychlý odešel z Ordinace po dlouhých sedmnácti letech

Rychlý ze seriálu odešel s vysvětlením, že potřebuje pauzu a rád by se více věnoval rodině. Aby také ne, je zasloužilým čtyřnásobným dědečkem od svých tří synů. O nejnovější přírůstek se letos v únoru postaral syn Ondřej, který dědečkovi nadělil vnučku s krásným českým jménem.

"Díky Terezce a Ondrovi jsem čtyřikrát děda. Bůh ti žehnej, Františko," napsal si herec na Facebook.

Herec je již dědečkem vnučky Laury a Alfréda od nejstaršího syna Adama a nyní má kromě Tobiáše ještě Františku od prostředního syna Ondřeje.

Několikrát se setkal na place se synem Ondřejem

Matěje a Ondřeje má Rychlý s bývalou manželkou Pavlou a s nynější manželkou Janou má ještě syna Petra. Ten ještě děti nemá, ale jistě bude, takže o další přírůstky do rodiny Rychlých tak nebude nouze. Budou si však ještě muset počkat, Petr není plnoletý.

S jedním ze synů se Rychlý potkával i na place. Konkrétně s Ondřejem, který si také zahrál v Ordinaci v růžové zahradě. Kromě toho hraje Ondřej i v divadle, věnuje se režii a jednou dokonce režíroval i svého otce.

"Láká mne jako otce si zkusit práci se synem. Věřím, že nás to může obohatit," řekl k tomu Blesku Rychlý, který si práci se synem nemůže vynachválit.