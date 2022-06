Petr Sepéši rád mluvil o smrti a posmrtném životě: Iveta Bartošová mu dala slib

Zdroj: Profimedia

Když pod koly vlaku tragicky zahynul zpěvák Petr Sepéši, Iveta Bartošová byla zdrcená. Petr totiž nebyl jen jejím kolegou a kamarádem, ale hlavně také mužem, kterého bezmezně milovala. Po jeho smrti se Iveta na čas stáhla, aby mohla truchlit. Po půl roce ale opět zářila na československé hudební scéně. A to proto, že si to tak Petr přál.

Duo Petr Sepéši a Iveta Bartošová zažívalo v polovině osmdesátých let obrovskou slávu. Na tehdejší československé hudební scéně se objevili jako blesk z čistého nebe, veřejnost ale okamžitě zaujali. Jak rychle se ale jejich společná kariéra rozjela, tak rychle i skončila. V červenci roku 1985 zasáhla jejich fanoušky nesmírně smutná zpráva. Petr Sepéši ve věku pouhých 25 let tragicky zahynul poté, co do jeho auta na železničním přejezdu ve Františkových Lázních narazil vlak. Ivetě se v ten den zhroutil svět.

Truchlení a rychlý návrat

„Když Petr zemřel, na nějaký čas jsem úplně vzdala život. Vrátila jsem se nazpátek domů a tam jsem nějak přežívala,” napsala Iveta Bartošová před lety ve své knize Neměla jsem se narodit. Iveta se na několik měsíců vzdala kariéry a uzavřela se do sebe, pak se ale vrátila na hudební scénu v plné síle. A to jak kvůli tomu, že měla jisté závazky, tak proto, že Petrovi před jeho smrtí dala slib.

„Když jsme spolu jezdili v autě po koncertech, vždycky jsme si slibovali, že kdyby se jednomu z nás něco přihodilo, ten druhý, který zůstane, bude zpívat za oba,” prohlásila zpěvačka v jednom z rozhovorů, který cituje Václav Nekvapil ve své knize Iveta Bartošová: Tichá píseň.

Často mluvil o smrti

Jak Iveta také uvedla, Petr Sepéši rád mluvil o smrti a věřil v posmrtný život. Velmi jej prý zajímalo, jaké by bylo stát se po vlastní smrti někým jiným. „Mluvili jsme s Petrem o smrti a Petr, nevím, z jakých důvodů, ale hrozně rád chodil na hřbitov. Mnohokrát mě přiměl, abych šla na hřbitov s ním. Nesčíslněkrát mi vyprávěl o tom, že existuje posmrtný život. Strašně v posmrtný život věřil. Říkal mi, že by chtěl být nějakým jiným, že by si to chtěl vyzkoušet, být někdo jiný,” vyprávěla zpěvačka.

Iveta měla ze slov Petra Sepéšiho několikrát prý husí kůži. „Mráz mi šel po zádech, když jsme si o těch věcech spolu povídali. A to jsem netušila, jak jsou jeho slova osudová,” krčila rameny Iveta.

Zdroje: knihy Neměla jsem se narodit a Tichá píseň