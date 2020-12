Pohádkový princ Petr Štěpánek: Osudovou lásku poznal na natáčení Zlatovlásky!

Zlata Adamovská prožívala nelehké období právě v době, kdy Petr Štěpánek přišel o svou milovanou ženu. Herečka řešila trable v manželství s otcem svých dvou dětí Radkem Johnem, na kterého se provalilo, že měl ještě jednu rodinu!

"Oba jsme tehdy postupně prožívali těžké chvíle v soukromí a možná právě to nás spojilo. Probírali jsme všechno možné," prozradil herec deníku Aha.

"Byl neoblomný. Navíc mě tak romanticky požádal o ruku, že jsem nemohla odmítnout. A přišlo mi docela fajn, že o mě zase někdo stojí na celý život," řekla kdysi Adamovská v rozhovoru pro Rodina DNES. Dnes již mají manželé za sebou krásných sedm let od svatby a jejich vztah nadále kvete! Nezbývá než jim popřát i mnoho lásky do budoucích let!