Klára Koukalová se Suchoněm 5 let trpěla, proč jí s moderátorem nešlo otěhotnět?

Petr Suchoň a tenistka Klára Koukalová jsou spolu již šestým rokem, z toho tři v manželském svazku a brzy se jim narodí první miminko, jak ale jejich vztah vůbec začal? Moderátor tvrdí, že právě setkání s manželkou je pro něj největší životní výhrou.

Petr Suchoň a Klára Koukalová na začátku svůj vztah tajili. Veřejně svou lásku dvojice oznámila až po dlouhých devíti měsících.

Koukalová byla v době seznámení se Suchoňem dva roky rozvedená. Po odchodu od manžela, fotbalisty Jana Zakopala, randila ještě se svým tenisovým trenérem Igorem Brucknerem. Po krátké době ale skončil jejich pracovní i partnerský vztah.

Úspěšná tenistka tehdy přiznala, že právě její povolání je důvodem krachujících vztahů. "Je to strašně těžké. Dvacet let jezdíte každý týden do jiné země, jste neustále sám. Partner s vámi nemůže být a váš kontakt s ním je jen po telefonu. Málokterý muž to ustojí, protože čeká a čeká. Není divu, že se mezi tenistkami dějí tak časté rozvody," přiznala sportovkyně stinnou stránku úspěchu ve sportu.

Suchoň a Koukalová chtěli děti několik let

Kláře Koukalové bylo 34 let, když začala randit s Petrem Suchoňem, proto oba po velmi krátké době uvažovali o založení rodiny.

"Jsme spolu devět měsíců a oba už máme takový věk, že bychom o rodině měli přemýšlet. Partneři jsou od toho, aby plánovali budoucnost a my se o tom několikrát už bavili," sdělila tehdy tenistka v Olympijském studiu iDNES.cz.

Ačkoliv partneři toužili po dětech prakticky od samého začátku vztahu, nakonec jim osud zařídil jiné plány. Suchoň a Koukalová si v mezidobí pořídili tři pejsky a sportovkyně otěhotněla až po dalších pěti letech. Proč jí nešlo otěhotnět, je záhadou. Dost možná za to mohl i vyšší věk či pracovní vypětí.

"Žít s Klárou je pro mě splněný sen," říká Petr Suchoň

"Naše rodina se rozroste o miminko, sny se plní," napsal Petr Suchoň na svůj Instagram a sdílel společnou fotku s manželkou, na kterém drží ultrazvukový snímek dítěte.

Bývalý moderátor TV Nova se netají tím, že vztah s Koukalovou je pro něj největší životní prioritou. "Svůj sen žiji právě teď, protože mám fantastickou ženu. Být manželem téhle ženské je pro mě ten největší splněný sen. Jediné, co si přeji, je, aby tahle realita, ve které žiji, trvala co nejdéle. Klidně ještě sto padesát let," řekl před pár dny Suchoň Idnesu.

Jediným mráčkem nad dokonalým rodinným štěstím je aktuálně Suchoňův vyhazov z Novy, kde začínal před 13 lety ve sportovní redakci a následně dlouhých devět let moderoval zpravodajskou relaci Televizních novin. Budoucí tatínek ale situaci bere s nadhledem a věří, že se brzy uchytí jinde. Nezbývá než popřát mnoho štěstí.