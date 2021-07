Vyhazov z Novy už ho netrápí, Petr Suchoň se stal tatínkem

Ne příliš příjemné období vystřídalo období radostné. Tak už to v životě bývá. V minulosti se jméno Petra Suchoně skloňovalo hlavně v souvislosti s jeho vyhazovem z Novy, nyní tomu bude jinak. Bývalý sporťák se totiž stal otcem.

Petr Suchoň a jeho manželka Klára jsou rodiči. Bývalá tenistka Klára Koukalová moderátorovi porodila syna, kterého pojmenovali Sebastian. „Náš syn Sebastian,“ napsali na společném profilu u snímku z porodnice.

Vytouženého miminka se dočkali po šesti letech společného soužití. „Naše rodina se rozroste o miminko, sny se plní,“ prozradili před časem na sociální síti. Fanouškům rovnou ukázali fotografii 3D ultrazvuku.

Radostnou novinku oznámili krátce poté, co byl Suchoň vyhozen z televize Nova. Tam začínal před třinácti lety ve sportovní redakci a následně začal uvádět zprávy s Ivetou Lutovskou. Televize mu pohrozila ještě před vyhazovem, když údajně nevhodně vedl rozhovor s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem.

O miminko se snažili už dlouho

Lutovská následně odešla na mateřskou, jelikož očekává přírůstek a proto záhy musel odejít i moderátor. Alespoň tak si to vysvětluje. Emoce po vyhazovu rozhodně neskrýval.

„Bylo to poprvé, co jsem dostal výpověď. Nikdy se mi to ještě nestalo, a to jsem zvyklý od svých osmnácti let pracovat. Po třinácti letech jsem dnes skončil v televizi Nova,“ napsal na sociální síť Suchoň.

„Tyyyy vado, třetina života. Devět let jsem měl tu čest moderovat vlajkovou loď – Televizní noviny,“ dodal. Roli moderátora na Nově tedy opustil, ale čeká ho mnohem krásnější role. Ta otcovská.