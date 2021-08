Petr Suchoň konečně slaví úspěchy, po vyhazovu z Novy dítě a nová práce!

Petr Suchoň moderoval dlouhých devět let Televizní noviny na TV Nova, na konci května ale dostal ze dne na den nečekaně padáka. Po nepříjemném životním pádu se ale moderátorovi daří lépe, než kdy dřív. Jeho manželka Klára Koukalová mu nedávno porodila Sebastiana a navíc dostal Suchoň novou pracovní nabídku u konkurenční televize!

Petr Suchoň zažil minulý rok obrovský šok, když po letech přišel o svou práci na Nově. Moderátorovi oznámili vyhazov, když dorazil ráno do práce.

"Vedení mi to zdůvodnilo tím, že reorganizuje vysílání," sdělil tehdy zklamaný Suchoň webu ahaonline.cz. Zprávu pak stejnému zdroji potvrdila i mluvčí TV Nova Barbora Dlabáčková. "Připravujeme novou podobu vysílání našich zpravodajských pořadů, což si vyžádalo i organizační změny. Jednou z nich je bohužel to, že se musíme rozloučit s Petrem Suchoněm," vysvětlila.

Moderátorovi se sice v poslední době příliš nedařilo v kariéře, jeho osobní život je ale naopak v největším rozkvětu!

Petr Suchoň se stal otcem, manželka ho v těžké chvilce podržela

Petr Suchoň a Klára Koukalová už tvoří pár šestým rokem a tři roky jsou v manželském svazku. Na začátku června moderátor oznámil, že se stanou brzy rodiči, požehnaný stav se Koukalové podařilo utajit téměř do konce.

V půlce června porodila bývalá tenistka syna Sebastiana a Suchoň se netají tím, že právě jeho žena a rodina je pro něj to nejdůležitější.

"Svůj sen žiji právě teď, protože mám fantastickou ženu. Být manželem téhle ženské je pro mě ten největší splněný sen. Jediné, co si přeji, je, aby tahle realita, ve které žiji, trvala co nejdéle. Klidně ještě sto padesát let," řekl nedávno čerstvý tatínek Idnesu. Koukalová svého muže vždy podporuje a podržela ho i v těžké chvilce, kdy dostal nečekaný vyhazov z televize. Bez práce ale Suchoň dlouho nezůstal.

Moderátor se raduje, dostal se do konkurenční TV!

Petra Suchoňe čeká nová výzva v podobě moderování ranního pořadu Nový den na CNN Prima NEWS. Poprvé ho diváci uvidí už na začátku srpna.

"Petr Suchoň je schopný moderátor s dlouholetými zkušenostmi s televizním prostředím. Nejen na obrazovce, ale i mimo ni je to člověk, ze kterého je cítit nadšení pro práci. Věřím, že bude skvělou posilou pro náš tým," potvrdil informaci šéfredaktor CNN Prima NEWS Pavel Štrunc.

"Jsem CNN Prima NEWS vděčný za tuhle nabídku, nad kterou jsem se dlouho nerozhodoval. Hned na první schůzce s vedením televize bylo zřejmé, že jsme si sedli, a bylo mi jasné, že Nový den je to, co chci dělat. A okamžitě mě v tom podpořila i moje žena," dodal nadšeně Petr Suchoň, který se už na novou práci velice těší.

Klára Koukalová svého manžela Petra Suchoňě ve všem podporuje.