Petr Vojnar o vztahu s Lucií Vondráčkovou: Dalším dětem se nebráníme

Zdroj: Profimedia

Petr Vojnar dva měsíce chodí se zpěvačku Lucií Vondráčkovou. Partneři už seznámili svoje syny, které mají z předchozích vztahů a dokonce uvažují o dalším miminku. Milenci svoji lásku netají, nedávno se i s dětmi vydali na pražskou plovárnu v Podolí.

Když se objevily zprávy, že Vondráčková randí se známým moderátorem, ne všichni tomu věřili. Někteří dokonce dvojici podezírali, že jejich spojení je jenom promyšleným marketingovým tahem. Ve skutečnosti se ale opravdu dali dohromady, poznávají se a užívají si společné chvíle.

Jiskra přeskočila v nahrávacím studiu

Petr Vojnar a Lucie Vondráčková se potkali na společné akci před čtyřmi měsíci. Pak spolu natáčeli videoklip rapera Ragea, kde měli za úkol zahrát spoustu intimních scén. Pověstná jiskra ale nakonec přeskočila až v nahrávacím studiu, kde oba pracovali.

"Náš společný známý začal s Luckou natáčet její nové písničky u nás ve studiu. Pohybuji se tam a tím, že jsme spolu trávili moře času, došlo k nějakému vzájemnému souznění a sympatiím. Tam to tak nějak začalo," řekl Vojnar v rozhovoru pro pořad Showtime.

Moderátor také často šelí nařčením, že je s Lucií jenom kvůli penězům nebo pozornosti médií, kterou díky vztahu získal. "Dalo se to čekat. Kdo se objeví po tak dlouhé době po boku Lucie Vondráčkové, asi prostě dostane céres," uvedl Petr.

Už seznámili svoje děti

Vondráčková a Vojnar už seznámili svoje děti. Zatímco Petr má z předchozího vztahu syna Sebastian, Lucie má z manželství s hokejistou Tomášem Plekancem dva syny, Matyáše a Adama. "Včera jsme byli i s dětmi u vody, kluci si naprosto fantasticky hráli. Lucka má starší kluky, takže toho mého přijali jako takového brášku benjamínka, o kterého se starají. Je to moc hezké," popsal moderátor, kterého se zpěvačkou zachytili deník Blesk.

Dalšímu miminku by se Petr se svojí novou láskou vůbec nebránil. "Pokud jsme spolu a vydrží nám to, tak ano, asi by to tak mělo dopadnout," prozradil moderátor. Ten ale zároveň dodal, že se zpěvačkou ještě nebydlí.

"Zatím jsme hlavně venku, Lucka je občas u mě, já zase občas u ní. Společné bydlení zatím neplánujeme, bylo by to dost zvláštní, takhle na začátku. Je to brzo řešit základní životní otázky. Prostě jsme spolu, poznáváme se a užíváme si to, co je teď," řekl Petr pro Super.

Petr Vojnar je vyhledávaným moderátorem.