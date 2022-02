Petr Vojnar promluvil o vztahu s Lucií Vondráčkovou: Plánují další dítě

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar sice oficiálně tvoří pár již osm měsíců, poslední dobou se ale společně nikde neukazují a stále častěji se spekuluje, zda se náhodou nerozešli. Moderátor se proto rozhodl o vztahu se známou zpěvačkou přeci jen prohodit pár slov a překvapil tím, že se nebrání dalšímu dítěti.

Lucie Vondráčková po rozvodu s otcem svých dvou synů Tomášem Plekancem byla dlouho bez partnera. Zpěvačka se loni po letech samoty pochlubila novou známostí, nabrnkla si moderátora Petra Vojnara.

Vztahu Vondráčové a Vojnara ale od začátku mnoho fanoušků nevěří a dokonce hvězdu obviňují, že vztah předstírá pouze kvůli reklamě své hudby. Zpěvačka tráví většinu času se svými dětmi a slavila bez přítele nejen Vánoce, ale také nedávný svátek zamilovaných.

Oddělený Valentýn samozřejmě rozjel novou řadu dotazů, jak to spolu vlastně Lucie s Petrem mají.

Nerozešli jsme se

"Pokud se nechcete ptát na Lucii Vondráčkovou, tak povídejte," reagoval Petr Vojnar podrážděně na dotaz extra.cz ohledně jeho vztahu s Vondráčkovou.

Ačkoliv moderátor nejprve zamítl jakékoliv otázky na jeho románek, nakonec přeci jen pár slov prohodil. "Ptá se mě na to každý. A není k tomu říct co jiného, než před dvěma nebo třemi měsíci. To znamená, že jsme se nerozešli," tvrdí Vojnar a dodává, že se s Lucií domluvili na tom, že nebudou poskytovat žádné rozhovory ohledně jejich soukromí.

"Protože to jsou otázky pořád dokola. Už v polovině listopadu jsme se domluvili po tom všem, co o nás vycházelo, že se už nikdy k ničemu nebudeme vyjadřovat. Ať si lidé spekulují, o čem chtějí, nám je to jedno. Až bude co říct, tak se to řekne, ale zatím není co. Můžeme spolu být nebo nebýt a nemluvit o tom, je to jen naše věc. Až budeme chtít, aby někdo něco věděl, pak to teoreticky někomu řekneme. Na všechny podobné otázky teď tedy odpovídám, ať se zeptají Jaromíra Soukupa. Ten ví všechno," hovořil moderátor opět velice neurčitě.

Oba bychom si přáli ještě jedno dítě

Petr Vojnar je prý už skeptický ohledně vztahů a proto i ten s Lucií Vondráčkovou bere s jistou rezervou. Moderátor tvrdí, že po osmi měsících je brzy na to, aby do světa vykřikoval láskyplná vyznání.

"Na tom vztahu mi záleží, není mi to jedno, ale mám nějaké životní zkušenosti. Můžete si přát, plánovat a věřit tomu, čemu chcete, ale život si to vede stejně podle svého. Na nějaká silná prohlášení po pár měsících je stejně brzy. To by bylo dětinské. Ale ať to řeknu v jakékoli formě, stejně se to napíše tak, jak se to nejlíp hodí," postěžoval si zmíněnému webu.

Přes svůj nepříliš optimistický pohled ale Vojnar překvapil tím, že by klidně s Vondráčkovou založil rodinu. "Bavili jsme se o tom, že oba bychom si ještě přáli jedno dítě. Pokud nám to spolu vydrží, tak z logiky věci ho budeme mít spolu. Pokud nám to nevydrží, tak ho spolu mít nebudeme. Tohle člověk ale plánovat nemůže. Někdy to klapne, někdy ne," uzavřel moderátor tajemně.

Ohledně vztahu Vondráčkové a Vojnara stále panuje mnoho otázek