Petr Vojnar po návratu k expartnerce plánuje další dítě

Zdroj: Profimedia

Moderátor Petr Vojnar se už několik měsíců usmívá vedle své krásné partnerky Lenky, se kterou už štěstí jednou zkoušel. Po rozchodu a několikaměsíční odmlce, kdy Vojnar randit se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou, se ovšem dal s Lenkou opět dohromady. A tentokrát se zdá, že své lásce oba dva stoprocentně věří. Začali totiž mluvit o rodině.

Napoprvé to moderátorovi Petru Vojnarovi a jeho partnerce Lence vydrželo jen chvíli. Pak se jejich životní cesty rozešly a každý z nich šel jinám směrem. Jenže po několika měsících a Vojnarově neúspěšném vztahu s Lucií Vondráčkovou si k sobě s Lenkou opět našli cestu. „Stalo se něco, že jsme spolu nebyli, a pak se stalo něco, že jsme zase spolu. To, jestli to pomohlo, teprve uvidíme,” nechal se nyní Vojnar slyšet pro eXtra.cz a dodal, že vztah kdysi ztroskotal na tom, že měli s Lenkou na jisté věci odlišné názory.

Absolutní spokojenost

Petr Vojnar vedle své „staronové” partnerky jen září a vztah si nemůže vynachválit. Jejich spokojenost je dokonce tak velká, že začali pomýšlet na založení rodiny. Petr Vojnar už jedno dítě má, syna Sebastiana, kterého mu před lety porodila jeho tehdejší láska Andrea. Teď ale zatoužil ještě po jednom potomkovi.

„Už mám kluka, tak by bylo fajn, kdyby to byla holka, ale samozřejmě je to jedno, hlavně, když je dítě zdravé, ale kdybych si mohl vybrat, tak určitě holku,” přiznal se Vojnar, který je momentálně velmi šťastný a doufá, že se dalšího dítka dočká co nejdřív.

Podivný vztah

Petr Vojnar předtím strávil několik měsíců s Lucií Vondráčkovou. Jejich vztah to byl ale podle mnohým přinejmenším zvláštní. Společně se na veřejnosti objevovali jen sporadicky a když, prakticky se k sobě nehlásili. Kromě nich dvou vlastně ani nikdo pořádně neví, na čem jejich láska ztroskotala. Podle toho, nakolik odměřeně Vojnar o Vondráčkové na začátku letošního roku mluvit, lze ale usoudit, že to byla právě zpěvačka, kdo románek ukončil.