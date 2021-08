Je Vondráčková tou pravou? S matkou svého syna štěstí Petr Vojnar nenašel

Petr Vojnar momentálně září štěstím po boku Lucie Vondráčkové. V minulosti si však prošel ošklivým rozchodem. Několik let chodil s mladší kráskou Andreou, z jejichž lásky dokonce vzešel syn Sebastian. Jejich cesty se pak rozešly hlavně kvůli pracovní vytíženosti.

Našel konečně tu pravou? Moderátor Petr Vojnar a zpěvačka Lucie Vondráčková veřejně potvrdili, že tvoří pár. Oba dva si v minulosti prošli mnoha nepříjemnými chvílemi, a tak je možné, že je podobné životní zkušenosti velmi spojily. Vojnar musel před lety řešit rozchod a následně střídavou péči o syna Sebatiana. Jen rok a půl po jeho narození se totiž cesty moderátora a jeho tehdejší partnerky Andrey nenávratně rozešly.

Mohla za to práce

Petr Vojnar a jeho bývalá partnerka Andrea tvořili krásný pár a nikdo do poslední chvíle netušil, že v soukromí se o velké lásce dalo mluvit jen stěží. Na jejich odloučení se pak podepsala hlavně pracovní vytíženost. Jak před lety uvedl Blesk, Andrea si našla práci v hotelu v Peci pod Sněžkou a doma tím pádem moc času netrávila.

„Už delší dobu byla převážně tam a vlastně i já jsem doma moc nebyl. Nějak jsme to ale neřešili, nechtěli jsme to ani jeden pojmenovat, jak to mezi námi vlastně je, jestli to funguje nebo ne. Až přišla chvíle, kdy jsme si to řekli,” oznámil tehdy Vojnar Blesku. Zároveň také okamžitě smetl ze stolu možné udobření. „Vytratilo se takový to chtění něco s tím dělat. Chyba je vždy na obou stranách, ale teď nevím. Je to hodně čerstvé a nerad o tom mluvím,” dodal ještě.

Další láska znamenala opět smůlu

Několik měsíců po rozchodu s Andreou se moderátor začal na veřejnosti ukazovat po boku barmanky Lenky Weidlichové. Po čase dokonce mluvil o svatbě. „Oba jsme měli v minulosti nepříjemné zážitky, takže jsme si vysvětlili, jak bychom chtěli žít náš společný život, a myslím, že jsme na dobré cestě. Přítelkyně si s mým synem rozumí, a to je pro mě důležité. Možná to bude už definitivní. Třeba bude dítě a třeba bude i manželství,” radoval se v roce 2019 v rozhovoru pro Blesk moderátor. Jenže jak se později ukázalo, ani Lenka nebyla tou pravou.

Velkou otázkou proto zůstává, zda štěstí konečně najde se svou novou partnerkou, zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. „Mohu vám potvrdit, že je to pravda. Jsme s Luckou spolu. Netajíme to a ani jsme to nikdy netajili,” nechal se slyšet pro eXtra.cz Vojnar. Vondráčková se dlouho vzpamatovávala z rozvodu s hokejistou a otcem svých dvou synů Tomášem Plekancem. Jak se ale zdá, smutek je úspěšně zažehnán.

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar ztvárnili pár i ve videoklipu k písni Potřebuju pauzu

Zdroj: Youtube