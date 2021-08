Tají Petr Vojnar něco? Blízký kamarád promluvil o lásce s Vondráčkovou

Zdroj: Profimedia.cz

Zpěvačka Lucie Vondráčková a moderátor Petr Vojnar přiznali, že spolu už nějakou dobu randí. Potkali se při natáčení videoklipu rapera Reaga, kde měli jako filmoví milenci za úkol zahrát spoustu intimních scén. Právě tam mezi dvojicí zřejmě propukla obrovská vášeň, která postupně přešla až do vztahu.

Kdekoho asi napadlo, že po tak žhavém natáčení se Vondráčková musela s Vojnarem dát okamžitě dohromady. Videoklip spatřil světlo světa v květnu, a proto by se dalo očekávat, že partneři se do sebe zakoukali už před několika měsíci.

Jiskra přeskočila až v nahravacím studiu

Jenže ve skutečnosti vztah mezi Petrem a Lucií údajně trvá jen několik týdnů, protože k jejich sblížení během natáčení podle všeho ještě nedošlo. „Sympatie mezi nimi přeskočily a narostly až ve chvíli, kdy Lucka začala natáčet nové songy ve studiu, s nímž Petr taky spolupracuje. Dost se tam pohybuje, takže začali komunikovat a pověstná jiskra zafungovala," prozradila webu Extra Lucčina velmi dobrá kamarádka.

Jakmile Expres přišel se zprávou, že Lucie Vondráčková chodí s bývalým moderátorem Divošek, Petr na nic nečekal a k celé situaci se hned vyjádřil. „Mohu vám potvrdit, že je to pravda. Jsme s Luckou spolu. Netajíme to a ani jsme to nikdy netajili," řekl pro eXtra.cz hereččin nový partner, přestože více podrobností říkat nechtěl.

Podle očitých svědků přitom milenci už dávno vystupují jako pár i na veřejnosti. „Musely je vidět spolu už tisíce lidí. Chodí spolu po Praze, drží se za ruku, pravidelně vyrážejí na jídlo do Palladia. Nedělali žádné cavyky, neskrývali to. Už si z toho dělali legraci, že když se s někým Lucie vodí za ruku, je to pro lidi tak neuvěřitelné, že ze samého šoku ani nevolali bulvár," dodala přítelkyně zpěvačky.

Petr nechce ublížit bývalé přítelkyni

To, že Petr o novém vztahu nechce tolik mluvit, má podle jeho známého jednoduché vysvětlení „Kvůli úctě a respektu k bývalé přítelkyni Lence vyloženě nemá potřebu vykřikovat do světa, jak je teď šťastný a podobně. Nechce, aby se jeho ex trápila, nerad by jí ublížil. Vždyť spolu původně plánovali i miminko. I když jim to nevyšlo, chce se k Lence nyní chovat ohleduplně," uvedl pro eXtra.cz Petrův kamarád.

Otázkou proto zůstává, proč Vojnarovi tolik záleží na tom, aby se zprávy o vztahu s Vondráčkovou nedotkly bývalé přítelkyně Lenky. Nedávno totiž magazín Sedmička jako první přišel s neurčitou zprávou, že Lucie Vondráčková už není single a chodí s bývalým zpěvákem, který je zároveň otcem jednoho syna.

To všechno by souhlasilo, protože Petr Vojnar kdysi zpíval v chlapecké skupině T-Boyz a opravdu má čtyřletého syna Sebastiana ze vztahu s partnerkou Andreou. Kromě toho časopis Sedmička uvedl, že dvojice svoji lásku tají, protože Lucčin nový miláček ještě nemá úplně dořešenou minulost. To by samozřejmě nahrávalo spekulacím, proč Vojnarův vztah s bývalou přítelkyni Lenkou vlastně skončil. Odpověď na tuto otázku se ale možná dozvíme už brzy.

Petr Vojnar ještě donedávna chodil s krásnou brunetkou Lenkou.