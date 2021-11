Petr Vojnar o zdravotních potížích: Bez operace jsem nemusel přežít

Zdroj: Profimedia

Známý moderátor, který začal nedávno chodit s Lucií Vondráčkovou, měl před časem vážné zdravotní problémy. Na Silvestra ho záchranka musela odvézt do nemocnice, kde ho doktoři téměř okamžitě operovali. Velké potíže ale Petra sužují dodnes, alkohol už Lucčin nový přítel zřejmě nikdy pít nebude, a navíc musí dodržovat přísnou dietu.

Letošní nový rok nezačal pro moderátora Petra Vojnara zrovna nejlépe. Na Silvestra se mu udělalo tak špatně, až pro něj musela přijet sanitka. V nemocnici si ho doktoři nechali a hned druhý den ráno mu vyoperavali žlučník. S ním měl nakonec potíže už delší dobu.

Kromě žlučníku to odnesla i slinivka

„Zažíval jsem to zhruba v půlročních periodách. Vždycky se to ale nějak samo rozehnalo. O svátcích se to nějak zacyklilo, s hodováním na Vánoce to nemělo nic společného, a bylo to špatné furt. Už jsem to nemohl vydržet, měl jsem takové bolesti, že se mi chtělo vyskočit z okna. Byla to jen otázka času," popsal svoje útrapy moderátor pro Super.

I když si Petr myslel, že má po operaci to nejhorší za sebou, objevily se další komplikace se slinivkou. „Tak začínám druhý týden v hospitlu, druhý týden totální hladovky… děkuju za bambilión povzbuzujících zpráv, kromě žlučníku, který už je na pravdě boží, to bohužel všechno odnesla i slinivka. A to už taková p*del není," napsal tehdy Vojnar na sociální síti.

„Po určitou dobu ve hře byla i možnost, která by obrátila můj dosavadní život uplně vzhůru nohama," uvedl Petr a naznačil, že chybělo málo a nemusel vůbec přežít. Protože se Vojnarovi hned začali ozývat přátelé a chtěli s ním konzultovat svoje potíže, poradil jim, aby podobné příznaky nikdy nepodceňovali. „Nezachycenej problém se slinivkou nezřídka končí smrtí. A problém je, že slinivka ti v drtivý většině dopředu signál nedá! Lepší být chvilku jako cedník než nebýt vůbec," rozepsal se moderátor.

„Myslím si, že byste v rámci možností měli okamžitě vystartovat třeba ke zvěrolékaři a trvat na všech možných a dostupných vyšetřeních, hlavně sona žlučníku, slinivky, žaludku, a klidně i jater a ledvin!" doporučil tehdy Vojnar zkušeně. Sám totiž svoje problémy chtěl řešit už dříve a deset let poctivě chodil k lékařům, ale bez výsledku. Všichni specialisté totiž jeho oprávněné stíženosti jenom podceňovali.

Kdy jindy si udělat pořádek v životě

„Prej asi stres! Dokonce i den před operací tady v Ústřední vojenské nemocnici mě poslali domů z jinýho zařízení, že prej cajk a asi stres‍," popsal svoji neblahou zkušenost. Pohotovost, kde mu nepomohli, ale Petr solidárně jmenovat nechtěl. I když mu nebylo dvakrát do zpěvu, snažil se na celou situaci dívat z pohledu nového roku, kdy lidé často vstupují do další životní etapy. „Beru to ale tak, že kdy jindy už by si měl člověk udělat pořádek v životě a zbavit se všeho zlého. V mém případě žlučníku," doplnil Vojnar.

Zdravotní komplikace ale Petrovi i ted ztrpčují život. Před pár měsíci si proto bývalý moderátor pořadů Divošky a Nikdo není dokonalý zašel na několik lékařských vyšetření. „Žádná hitparáda to není. V tuto chvíli říkají, že slinivka je chronicky poškozená. Reaguje na veškerou zátěž, na nezdravé jídlo. Zatím se to tak jeví, ale věřím, že vyšetření ukážou, že mám delší rekonvalescenci, než je běžné. Může se to hojit i roky," řekl moderátor.

Petr zatím může na alkohol zapomenout a pravděpodobně si už nikdy nedá skleničku vína nebo něčeho ostřejšího. Kromě toho musí dodržovat přísnou dietu. „Nesmím skoro nic, v podstatě jsem na přesnídávkách, rýžových chlebíčcích, houskách, těstovinách. To je zhruba všechno. A když si chci vyhodit z kopýtka, tak si tam dám kečup. Ale pak to dvě hodiny cítím. A samozřejmě jen vodu bez bublin," popsal svůj současný jídelníček Petr.

