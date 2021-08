Petr Vojnar a jeho ženy: Vondráčková nebyla první slavná žena, kterou sbalil!

Zdroj: Profimedia.cz

Když se ukázalo, že zpěvačka Lucie Vondráčková začala randit s moderátorem Petrem Vojnarem, někteří fanoušci tomu nechtěli ani uvěřit. Přesto už oba svůj vztah oficiálně potvrdili a dali tak najevo, že tvoří nový pár v českém showbyznysu. S kým ale bývalý zpěvák skupiny T-Boyz chodil předtím? Podívejme se společně na ženy, které hrály důležitou roli v jeho životě.

Hanka Mašlíková: Možná je paličatá, ale to jsem taky

Těžko říct, jestli si dneska ještě někdo vzpomene na dávnou lásku Petra Vojnara a missky Hanky Mašlíkové. Během vztahu se ti dva prý často hádali a pošťuchovali. Jedna z jejich mnoha rozepří, ke které mělo dojít na párty ve Špindlerově Mlýně, prý dokonce skončila tím, že Hanka udeřila Petra pěstí do obličeje. Téměř okamžitě po incidentu se pak objevila zaručená svědectví o tom, že modelka dávala Petrovi ve vztahu pořádně zabrat. Moderátor přesto svoji bývalou partnerku bránil i v době, kdy už dávno nebyli spolu. „Možná je paličatá, ale to jsem i já. Každý, kdo ji zná, tak ví, že je to jinak hrozně hodná holka. A jestli jsme se rozešli, pohádali, usmířili nebo bůhvíco ještě, do toho nikomu kromě nás dvou nic není," snažil se Hanku Vojnar obhajovat v rozhovoru pro deník Aha!

Petra Frantová: Mužské ego nezvládlo rozchod

Ani v dalším vztahu ale Petr neměl příliš štěstí. Pět let chodil s Petrou Frantovou, se kterou se dokonce zasnoubil a plánoval svatbu. Jenže sympatická blondýnka dala Vojnarovi nakonec kopačky. „Jejich vztah neklapal už půl roku. Petra se před dvěma měsíci odstěhovala, a protože on je ješita, tak jí vůbec nezavolal," uvedl tehdy podle eXtra.cz kamarád moderátora. Ten se s Petrou zřejmě na mnoha věcech vůbec neshodl, protože poslední kapkou údajně bylo Vojnarovo přání nechat si odsát tuk z břicha. „Petra s tím vůbec nesouhlasila, ale Petr byl neústupný. Jí vadilo, že z toho chce dělat takovou mediální šarádu. Pohádali se tak, že už nešlo se vrátit zpátky," doplnil zdroj eXtra.cz.

Zničený moderátor se pak s odchodem Petry nemohl dlouho vyrovnat a v opilosti si na sociální síti pustil pusu na špacír. Napsal, že Petra si od něj odnesla dárky, které od něj dostala, a doma nechala jen vaginální čípky a necitlivě položený zásnubní prsten. "Utvrzuje mě jedině v tom, že jsem udělala správné rozhodnutí. Mám se fajn, začínám znovu a lépe," odpověděla pak Frantová.

Přesto si Vojnar dokázal sáhnout do svědomí a bývalé lásce se před všemi omluvil. „Nestálo zatím nic jiného než mužské ego, které nezvládlo nastalou situaci podpořené koňskou dávkou mixu Danielse, piva a červeného vína. S realitou posledních dnů mělo vše jen pramálo společného. Omluva všem, které to zajímá," napsal k opileckému výlevu Petr.

Andrea Aulická: Tentokrát jsem to nečekal

V březnu 2017 se Petrovi a jeho partnerce Andree narodil syn Sebastian a vypadalo to, že jeho život konečně nabral ten správný směr. Jenže už na konci následujího roku Vojnar trochu nečekaně oznámil, že se s partnerkou rozešli. „Já jsem to nevnímal dobře. Myslíš si, že je to napořád, ale najednou je to pryč," připustil tehdy moderátor posmutněle v pořadu Top Star.

„O příjemnou věc se člověk rád podělí s jedním člověkem třeba i tisíckrát. O nepříjemnou věc radši s tisícem jednou. A dnes to díky Facebooku jde," napsal tehdy Petr na sociální síti. „Ne pro to, že by to asi mělo všechny zajímat, ale protože se mi už nechce lhát nebo mlžit na otázky typu ‚jak to jde‘ nebo ‚co Séba‘. Nejde to," vysvětlil tehdy Vojnar, proč se rozhodl pro veřejné prohlášení.

„Tyhle věci nejsou o důvodech nebo argumentech, ale chtění. A tentokrát se to bohužel nesešlo. Slovy Karla Gotta: ‚Tentokrát jsem to opravdu nečekal‘," přiznal Petr, že i pro něj byl konec vztahu s o patnáct let mladší Andreou velkým překvapením.

„Prostě se nám to nějak nepovedlo, speciálně po tom, co se nám narodil malej, tak jsme asi trochu nezvládli komunikaci a vůbec ten novej moment, ona je to dost životní změna. A prostě jsme si nějak přestali rozumět a šli jsme od sebe," řekl v Top Staru paradoxně svojí bývalce Hance Mašlíkové, která s ním reportáž točila jako redaktorka.

Lenka Weidlichová: Možná bude dítě a manželství

Po rozpadu rodiny potřeboval Vojnar přesně tři čtvrtě roku na to, aby se znovu zamiloval. Tehdy se seznámil s barmankou Lenkou Weidlichovou, vedle které byl znovu spokojený. „Nikdo nechce být sám, potkal jsem někoho, s kým je mi krásně," uvedl v pořadu Top Star.

„Oba jsme měli v minulosti nepříjemné zážitky, takže jsme si vysvětlili, jak bychom chtěli žít náš společný život, a myslím, že jsme na dobré cestě. Přítelkyně si s mým synem rozumí, a to je pro mě důležité. Možná to bude už definitivní. Třeba bude dítě a třeba bude i manželství," odtajnil svoje někdejší plány Vojnar pro deník Blesk.

Ještě loni na jaře si bývalý model svou novou lásku náramně pochvaloval. "Oslavili jsme devět měsíců. Je to super. Jsem rodinný typ, líp jsem si vybrat nemohl," uvedl Petr pro Super na narozeninách producenta Gabriela Grillottiho, které moderoval.

Lucie Vondráčková: Pověstná jiskra zafungovala

I když není úplně jasné, proč se Vojnar s Lenkou rozešel, i tenhle vztah je už dávno minulostí. Nedávno totiž vyšlo najevo, že moderátor chodí se zpěvačkou a herečkou Lucií Vondráčkovou. S tou Petr hrál ve videoklipu kontroverzního rapera Raega. Podle informací webu eXtra.cz se ale sympatie mezi partnery objevily o něco později. „Lucka začala natáčet nové songy ve studiu, s nímž Petr taky spolupracuje. Dost se tam pohybuje, takže začali komunikovat a pověstná jiskra zafungovala," řekla webu blízká kamarádka Vondráčkové.

Vojnar si musí být láskou k Lucii hodně jistý, protože dvojici už prý po Praze zahlédlo spoustu lidí. „Drží se za ruku, pravidelně vyrážejí na jídlo do Palladia. Nedělali žádné cavyky, neskrývali to. Už si z toho dělali legraci, že když se s někým Lucie vodí za ruku, je to pro lidi tak neuvěřitelné, že ze samého šoku ani nevolali bulvár," dodala Lucčina přítelkyně.

I když Petr své city úplně neskrývá, snaží se údajně brát zřetel na poslední partnerku. „Kvůli úctě a respektu k bývalé přítelkyni Lence vyloženě nemá potřebu vykřikovat do světa, jak je teď šťastný a podobně. Nechce, aby se jeho ex trápila, nerad by jí ublížil. Vždyť spolu původně plánovali i miminko. I když jim to nevyšlo, chce se k Lence nyní chovat ohleduplně," doplnil moderátorův známý.

Jednu z posledních písniček Lucie Vondráčkové si fanoušci oblíbili, na kanálu YouTube má už 1,4 milionů shlédnutí.

