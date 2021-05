Je srdcervoucí, co syn prožívá: Petr Vrána promluvil o životě po úmrtí manželky

Jsou tomu už dva měsíce, co hokejista a kapitán HC Oceláři Třinec Petr Vrána prožil nejhorší den svého života. Druhého březnového dne se totiž pod jeho manželkou Lindsey prolomil led v nádrži Slezská Harda. Ani rychlý příjezd záchranářů jí ale život nezachránil a ona tak utonula. Hokejista, který zůstal na výchovu jejich šestiletého syna zcela sám, nyní přiznal, jak tragické období snášejí.

Byl to den jako každý jiný. Manželka hokejisty Petra Vrány, Lindsey, se vydala na procházku se psem. Ten se však zaběhl na tenký led zamrzlé nádrže Slezská Harta. Lindsey neváhala a pejskovi se vydala na pomoc. Její dobrý záměr měl však tragický následek. Pod Lindsey se totiž prolomil led. I přes pomoc, která na místo rychle dorazila, se ženu, jíž bylo pouhých pětatřicet let, nepodařilo zachránit a utonula.

Syn o smrti maminky moc dobře ví

Hokejista s manželkou společně vychovávali šestiletého syna Lea. Na péči o něj tak zůstal Vrána zcela sám. „Na svůj věk je vyspělý a chytrý. Jednou za pár dní vidím, že mu trošku začnou slzet oči, někdy mi to i sám řekne,” svěřil se hokejista podle webu Život v Česku.

„Občas poví, že mu chybí máma, ale spíš to z něj musím tahat. Chápu, že se o tom se mnou třeba nechce úplně bavit. Jen doufám, že ho to nedožene, až bude větší. Muselo být strašné, co si prožil. Semlelo by to i dospělého člověka,” pokračoval ještě s tím, že by byl rád, kdyby si o ztrátě maminky syn promluvil s psycholožkou. „Snažím se být pro malého oporou, ale někdy je až srdcervoucí vidět, co prožívá ve svých letech místo toho, aby byl šťastný a objevoval svět,” dodal ještě.

I v tragickém období podává skvělé výkony

Petr Vrána se snaží na události onoho dne nemyslet. Ne vždy se mu ale takové snažení daří. „Nemyslím na to pořád, ale každý den nějaký moment nastane. Malý něco udělá, něco vidím a vše mi to připomene. Ale řekl bych, že je to normální. Budu se s tím muset bohužel nějak naučit žít. Je to vážně zvláštní. Většinou nemám problém se o tom bavit, protože se to stalo a nezměním to. Ale někdy mě to semele,” přiznal hokejista, který i v období truchlení a smutku dovedl svůj tým pro mistrovský titul v extraligové play off.

„Myslím, že kddyby mi žena něco mohla říct, poví mi, ať se starám o malého a neblbnu v hale. Snad by mi i ona teď řekla, že to stálo za to,” vyjádřil s k úctyhodnému výkonu svého týmu.

Petr Vrána sklidil se svým týmem velký úspěch:

Zdroj: Youtube