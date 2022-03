Petr Zvěřina z VyVolených ukázal holku, co dnes dělá vyhlášený pařmen?

Zdroj: Profimedia

Když se vysloví jméno Petr Zvěřina, řada lidí zbystří. Ano, je to onen dost kontroverzní mladík, účastník první české reality show VyVolení, o jehož eskapádách bylo popsáno mnoho novinového papíru. Od dob jeho řádění už uběhla hezká řádka let, jak žije v současné době, když je mu skoro čtyřiačtyřicet let?

„To je fakt. Od VyVolených už uběhla docela pořádná řádka let, když to spočítám, tak zhruba sedmnáct roků. Trošku mi přibyla léta, lehce jsem se zklidnil, občas dělám dýdžeje, pracuji na filmech, konkrétně teď dělám s Viktorem Taušem na novém českém filmu Amerikánka, kde mám za sebou už několik natáčecích dnů, byl jsem nedávno i na Slovensku připravovat StarDance, nevyhýbám se ani jiným aktivitám, prostě furt něco dělám a hlavně mě to baví a mohu říci, že mám dost zajímavý a pestrý život,“ svěřil se Petr.

VyVolení jsou už dávnou historií. V dobách, kdy v nich figuroval Petr, tak jak přiznává, nebyl zrovna příkladem zdravého životního stylu. Sem tam si švihl drogy a hlavně byl vyhlášeným pařmenem. Ale jak se říká, změna je život, takže nastala i v jeho životě?

„Jasně je to fakt, z bujarého počínání dob minulých mi zbylo to pařmenství, i když v poněkud menší míře, ale stále mne provází. Teď to bylo v době covidové samozřejmě mnohem těžší, takže spíš jsem si užíval doma nebo na menších privátních party. Prostě život mě pořád hodně baví, užívám si ho, nemám děti, takže jedu na plný plyn,“ vysvětlil.

Petr byl i vyhlášeným buldozerem dívčích srdcí. Nastala nějaká změna i v tomhle směru nebo jste stále dobyvatelem a žádná sukně si před vámi není jistá?

„No žen prošlo mým životem docela dost, mám za sebou i jedno nevydařené manželství, ale na trvalý vztah jsem nerezignoval. Momentálně mám přítelkyni, která je hodně blízká mému srdci a doufám a strašně moc bych si přál, aby jednou byla i matkou mých potomků. Snad to nebude sen, ale reálné naplnění mého přání. Rodina je tím, po čem opravdu prahnu a věřím, že se tenhle sen naplní,“ tak trochu se zasnil Zvěřina.

Ouha, takže dramatická změna. Dá se říci, že se perspektivně stane Petr v letech lehce po čtyřicítce ženáčem a navíc taťkou a vychovatelem?

„Kéž by tomu tak bylo. Mám už na léta na to, abych nadneseně řečeno zaplul do nějakého toho manželského přístavu, a klapne-li to, budu rád. Samozřejmě si chci pořídit, jak už jsem říkal, i nějaké děti. Nechci prožít zbytek života bez capartů a těším se, že bych mohl být i tátou. Je to o něčem jiném, než když jsem si užíval bouřlivější roky a chci, aby to nebyl jen sen, ale skvělá realita. To myslím zcela vážně a přál bych si, aby to nezůstalo jen jako hudba daleké budoucnosti, protože nestojím o to být starým rodičem. Zatím jsem v pohodě, zdráv, covid jsem neměl a nemám, takže není, co řešit,“ už téměř kategoricky prozradil bývalý účastník VyVolených.