Petra Černocká je pyšná na svou vnučku: Jsem taková záložní babička

Zdroj: Profimedia

Petra Černocká je pyšná babička jedenáctileté Olivie Coco, která po ní zdědila umělecké nadání a již od útlého věku prorazila v umělecké branži. Slavná herečka si s vnučkou velice rozumí a tráví s ní každou volnou chvilku.

Oblíbená herečka Petra Černocká má ve své vnučce Olivií Coco svou malou kopii.

Dcera Barbory Vaculíkové se narodila s uměleckým talentem a kromě zpěvu se věnuje také dabingu, kde sklízí veliké úspěchy.

Černocká má stále hodně práce, roli babičky si ale vyloženě užívá a s jedenáctiletou vnučkou tráví co nejvíce času. Herečka ale přiznává, že Coco roste před očima a díky tomu se společně trávené chvilky postupně stávají vzácností.

S dětmi se o tom nedá mluvit

"Už nejsem babička na plný úvazek, tolik mi už vnučku nepůjčují. Chodí do školy, do kroužků, pořád něco dělá, takže u mě už nepřespává. Já jsem teď taková záložní babička, která ji občas vyzvedne ze souboru anebo ji někam dovezu," přiznala Petra Černocká webu Extra.

"Začal ji bavit dabing, také má výhodu, že zpívá. Když se dnes točí nějaký film nebo pořad pro děti, je tam často role, že v ní holčička také zpívá. Má toho za sebou už dost a obávám se, aby zase nebyla moc ambiciózní. Nechci říct, že by jí pro to bylo škoda, ale ona je velmi šikovná a zvládla by dělat i něco jiného," pochlubila se herečka. Do budoucnosti ale své vnučce rozhodně mluvit nehodlá.

"Já do toho tedy nemám co mluvit, ale i její rodiče jsou rozumní, maminku má koneckonců také zpěvačku, a tak už ví, co to obnáší. S dětmi se o tom ale nedá ani mluvit, ony si tu cestu najdou samy. Je chytrá a nechám to na ní," uzavřela.

Malá Olívie podědila nadání po matce i babičce